'김대원 결승골' 강원, 대전에 2-0 완승 '2연승+4위 점프...'우승후보' 대전, 충격의 3연패[현장 리뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 2연승에 성공했다. 대전하나시티즌은 충격의 3연패에 빠졌다.

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강원은 12일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드에서 김대원의 결승과 대전 자책골을 묶어 2대0으로 승리했다. 2연승에 성공한 강원은 단숨에 4위로 뛰어올랐다. 충격의 3연패에 빠진 대전은 9위까지 추락했다.

대전은 변화를 택했다. 정재희가 처음으로 출격하고, 안톤과 마사가 선발 라인업에 복귀했다. 주민규가 최전방에 섰고, 정재희-마사-루빅손이 2선에 자리했다. 밥신과 이순민이 중원에 포진했고, 이명재-안톤-임종은-김문환이 포백을 이뤘다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 유강현, 주앙 빅토르, 김현욱 김봉수 이현식 등이 벤치에 앉았다.

강원은 3대0으로 승리한 지난 광주전과 같은 명단을 내세웠다. 최병찬 고영준이 전방에 섰고, 김대원-서민우-이유현-모재현이 미드필드를 꾸렸다. 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 수비진을 구성했다. 박청효가 골문을 지켰다. 아부달라, 박상혁 김건희 이승원 신민아 등이 조커로 대기하는 가운데, 장기 부상을 당했던 김동현이 처음으로 명단에 이름을 올렸다.

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대전이 경기 초반 결정적 기회를 잡았다. 전반 11분 고영준의 볼을 뺏은 마사가 주민규를 향해 기가 막힌 전진 패스를 찔렀다. 주민규는 오른쪽으로 파고들던 정재희에게 내줬다. 정재희가 멈칫 하며 때린 볼은 이기혁의 태클에 가로 막혔다.

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강원도 반격했다. 15분 대전의 빌드업 실수를 가로채 역습에 나섰다. 하지만 모재현의 오른발 슈팅은 이창근의 정면으로 향했다.

팽팽한 흐름 속 강원이 선제골을 넣었다. 전반 33분 왼쪽 측면에서 이유현이 올린 크로스가 대전 수비수 김문환의 머리를 맞고 뒤로 흘렀다. 이를 고영준이 가슴으로 내줬고, 김대원이 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 김대원이 강원에서 기록한 53번째 공격포인트였다. 김대원은 52개를 기록한 김영후를 따돌리고 강원 역대 최다 공격포인트를 기록했다.

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강원은 2분 뒤에도 대전의 빌드업 미스를 차단, 고영준이 오른발 슈팅을 때렸다. 이창근이 잘 막아냈다.

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대전이 후반 시작과 함께 두 장의 교체카드를 썼다. 정재희와 이순민을 빼고 주앙 빅토르와 김봉수를 넣었다. 10분 대전이 좋은 슈팅을 만들었다. 이명재가 왼쪽에서 올려준 프리킥이 안톤에게 연결됐다. 안톤의 헤더는 골키퍼 정면으로 향했다. 강원도 응수했다. 12분 이유현이 아크 정면에서 때린 볼은 골대를 넘어갔다. 이어 강준혁이 중거리 슈팅을 시도했지만, 크로스바를 벗어났다.

20분 양 팀이 모두 변화를 택했다. 대전은 루빅손 대신 김현욱을 투입했다. 강원도 최병찬 고영준을 제외하고 아부달라, 김건희를 넣어 전방을 바꿨다. 27분에는 마사 자리에 유강현을 넣었다. 28분 대전이 날카로운 역습에 나섰다. 김문환이 오른쪽을 돌파하고 나섰다. 땅볼 크로스를 시도했고, 유강현이 몸을 날렸다. 하지만 발에 맞지 않았다.

강원이 32분 서민우를 빼고 이승원을 넣으며 에너지 레벨을 높였다. 35분 강원이 대전 골망을 열었다. 아부달라의 패스가 김건희에게 연결됐고, 김건희의 오른발 슈팅은 이창근의 손을 맞고 골대 안으로 빨려들어갔다. 하지만 김건희의 위치가 오프사이드였다.

대전은 38분 주앙 빅토르를 빼고 이현식을 투입하는 초강수까지 뒀다. 39분 대전은 공격에 가담한 임종은이 수비 한명을 제친 후 왼발 중거리 슈팅을 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다. 강원이 44분 김대원 대신 신민하를 투입해 굳히기에 나섰다.

추가시간 코너킥 상황에서 때린 김봉수의 회심의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 강원은 막판 역습으로 추가골을 만들었다. 강준혁이 오른쪽에서 올린 크로스를 김문환이 헤더로 걷어내려다, 그대로 대전의 골망을 흔들었다. 결국 경기는 강원의 2대0 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com