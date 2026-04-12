'3연패' 황선홍 감독 "입이 열개라도 할 말이 없다"[현장 기자회견]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"입이 열개라도 할 말이 없다."

Advertisement

황선홍 대전하나시티즌 감독은 고개를 숙였다. 대전이 충격의 3연패에 빠졌다. 대전은 12일 대전월드컵경기장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드에서 0대2로 패했다. 전북, 포항전에 이어 강원전까지 패한 대전은 9위까지 추락했다.

대전은 이날 주민규, 마사, 정재희, 루빅손 등을 모두 출격시켰지만, 상대 수비를 뚫지 못했다. 후반 김현욱, 주앙 빅토르, 유강현 이현식 등을 투입하는 총력전에 나섰지만, 오히려 추가시간 자책골까지 기록하며 무너졌다.

기자회견에 나선 황 감독은 "홈에서 좋지 않은 모습을 보여서 팬들께 입이 열개라도 할 말이 없는 결과였다. 감독으로 무한한 책임감을 갖고 있다. 죄송하다. 빨리 반등할 수 있는 터닝포인트를 찾아야 한다. 고민하겠다"고 했다.

Advertisement

주민규의 경기력이 썩 좋지 않았다. 황 감독은 "인정한다. 원톱으로 어려운 것은 사실이다. 경합은 의지를 가지고 했는데, 주위에 있는 선수들의 반응이 상대보다 월등히 떨어졌다. 경기 양상이 그렇게 갈 수 밖에 없었다. 상황이 좋지 않으면 투톱을 쓰려고 했는데, 유강현을 넣어서 그렇게 운영했다"고 했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com