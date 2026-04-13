"FC서울-대전전, '스마일리' 김윤지 뜬다!" 대한장애인체육회-FC서울-프로스펙스 18일 서울월드컵경기장서 '장애인의 날; 현장 이벤트[장애인체육 SNS)

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○…대한장애인체육회가 20일 장애인의 날을 맞아 18일 오전 10시부터 오후 3시까지 서울월드컵경기장에서 '패럴림피언과 함께 하는 장애인 스포츠' 행사를 진행한다. 이번 행사는 프로-스펙스 초청으로 기획됐으며 K리그1 FC서울- 대전 하나시티즌전이 열리는 서울월드컵경기장 N구역 광장에서 진행된다. 장애인스포츠 체험관에서는 휠체어농구, 시각축구 등을 직접 체험해볼 수 있으며, 장애인생활체육활성화 캠페인 '나답게 MOVE' 부스도 만나볼 수 있다. '평창패럴림픽 마스코트' 반다비 인형 탈과 함께 사진을 찍을 수 있는 기념촬영 존도 마련됐다. 이날 서울-대전전에선 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 역대 최다 메달리스트(금2·은3) '노르딕 스마일리' 김윤지, '스노보드 사상 첫 동메달' 이제혁, '휠체어컬링 16년 만의 은메달' 백혜진-이용석조가 함께 한다. 각각 매치볼 전달, 시축, 응원북 타고 퍼포먼스 등을 진행할 예정이다.

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○…9월 제주도에서 열리는 제46회 전국장애인체육대회의 메달 디자인 공모전이 열린다. 제주특별자치도 전국체전 기획단은 내달 1~15일 전국장애인체육대회 메달 디자인 공모전을 실시한다. 디자인의 테두리는 원형, 제주 이미지 고려, 체전 상징물 활용, 대회명·대회기간 삽입 등 조건하에 앞면과 뒷면 각 디자인 1점씩 총 2점을 제출하면 된다. 공모자격에는 제한이 없으며, 접수기간 내 제46회 전국장애인체육대회 공식 누리집을 통해 응모서류 및 작품을 제출하면 된다. 대상 400만원, 최우수상 200만원 등 총 상금 1100원이 마련됐다. 결과는 6월 8일 발표된다.