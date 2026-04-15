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수원전 승리가 증명했다, 김포는 당당한 '승격후보'다

수원전 승리가 증명했다, 김포는 당당한 '승격후보'다
수원전 승리가 증명했다, 김포는 당당한 '승격후보'다

[스포츠조선 박찬준 기자]김포FC의 초반 기세가 심상치 않다.

김포는 7라운드 현재, 승점 11로 6위에 올라 있다. 홈구장인 김포솔터축구장 전면 보수로 인해 개막 후 원정경기만 치르고 있다는 것을 감안하면 '호성적'이다. 천안과의 개막전에서 1대0 기분 좋은 출발을 한 김포는 이어 용인까지 잡았다. 이후 경남 원정에서 0대1로 덜미를 잡혔지만, 이후 치른 '우승후보'와의 연전에서 한 번도 패하지 않았다. 성남, 대구와 비긴 데 이어, 12일에는 이정효 감독이 이끄는 '최강' 수원을 1대0으로 잡는 이변을 연출했다. 수원에 올 시즌 첫 번째 패배를 안겼다.

사실 개막 전 큰 스포트라이트를 받지 못했지만, 관계자들 사이에서 김포는 일찌감치 '다크호스'로 불렸다. K리그 경험이 풍부한 김도혁 김동민 김태한 이학민 김성준 등을 더한 데 이어, 수원FC에서 능력을 인정받은 '크랙' 루안까지 품었다. 루이스, 디자우마, 채프먼 등 기존 전력까지 붙잡은 김포는 창단 이래 최강의 전력을 구축했다. 무엇보다 후반에 흐름을 바꿔줄 선수들이 요소요소에 포함된 것이 고무적이었다. 고정운 감독 역시 달라진 스쿼드에 맞춰, 훈련과 전술에도 변화를 줬다. 압박의 강도를 유지하며, 볼 점유를 최대한 늘렸다. 고 감독은 "확실히 베테랑 선수들이 있으니까, 내가 목이 쉬는 횟수가 줄었다"고 웃었다.

수원전 승리가 증명했다, 김포는 당당한 '승격후보'다
수원전 승리가 증명했다, 김포는 당당한 '승격후보'다

연습경기부터 위력을 발휘했다. 김포는 K리그1팀과 경기에서도 밀리지 않는 모습을 보였다. 압도하는 경기도 많았다. 특히 김태한-채프먼-김동민으로 이루어진 스리백이 높은 평가를 받았다. 전체적으로 경기를 풀어주고, 경험을 갖춘 선수들이 있다 보니, 경기력에 안정감이 생겼다. 고 감독 역시 "누굴 만나도 쉽게 무너지지 않을 것 같다"고 자신감을 보였다.

뚜껑을 열고 보니 기대대로였다. 김포는 6경기에서 단 5골밖에 내주지 않았다. 수원(2골)에 이어 최소실점 2위다. 대구전(3대3 무) 3실점을 빼면, 5경기에서 2골밖에 내주지 않았다. 김포의 골문을 연 팀이 3개팀밖에 안된다는 이야기다. 아직 8골밖에 넣지 못한 공격진이 다소 아쉽지만, '에이스' 루이스가 3골-1도움을 기록하며 갈수록 경기력이 올라가고 있다는 게 고무적이다.

2023년 3위에 오르며 아무도 예상 못한 승강 플레이오프(PO) 진출에 성공한 김포는 이후 늘 PO 언저리에 있었다. 2024년, 2025년 모두 7위였다. 아쉽다면 아쉬운 결과지만, 김포는 그 과정에서 승격을 향한 준비를 놓지 않았다. 그리고 올해가 바로 승부처다. 수원, 부산, 이랜드, 대구, 수원FC에 시선이 쏠려 있지만, 김포도 그 승격후보다. 수원전 승리가 이를 증명했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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