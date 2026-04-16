FIFA회장 피셜 떴다! 인판티노 "이란, 북중미월드컵 '확실히' 참가한다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 이란의 2026년 북중미월드컵 참가를 확신했다.

15일(한국시각) 미국 워싱턴DC에서 열린 'CNBC 인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석한 인판티노 회장은 이란의 월드컵 참가 여부를 묻는 말에 "네, 이란 대표팀은 확실히 옵니다"고 답했다. 이어 "물론 그때까지 상황이 평화로워지기를 바란다. 내가 말했듯이, 그렇게 된다면 분명 도움이 될 것"이라면서 "하지만 이란은 와야만 한다. 그들은 이란 국민을 대표한다. 아시아 예선을 통과했고, 선수들은 경기를 뛰고 싶어 한다"고 말했다.

이란은 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 조별리그 G조에 속했다. 뉴질랜드, 벨기에와 1, 2차전을 미국 캘리포니아주 잉글우드 소파이 스타디움에서, 이집트와 3차전은 워싱턴주 시애틀 루멘 필드에서 치른다. 하지만 미국과 이스라엘이 이란에 군사 공격을 시작하며 월드컵에도 불똥이 튀었다. 이란은 곧바로 월드컵 보이콧을 선언했다. 아흐마드 도냐말리 이란 체육청소년부 장관은 "미국의 침공으로 최고 지도자가 살해된 상황에서 이란의 월드컵 참가는 불가능하다"고 전했다.

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이후 FIFA가 물밑에서 움직였다. 인판티노 회장은 자신의 SNS를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 월드컵 준비 상황을 논의했다며 '트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다'고 진화에 나섰다. 아시아축구연맹(AFC)의 윈저 존 사무총장도 기자회견을 열고 "이란으로부터 월드컵 기권에 관한 어떤 통보도 받지 못했다"며 "이란은 여전히 북중미 월드컵에 출전할 계획"이라고 밝혔다.

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이란은 '미국이 아닌 멕시코에서 경기를 치르고 싶다'는 입장을 전했지만, FIFA는 정해진 일정대로 하길 원하고 있다. 이란이 최근 "적대국으로 간주되거나 이란 선수 및 팀의 안전을 보장할 수 없는 국가에 대표팀, 클럽팀이 방문하는 것을 추후 통지가 있을 때까지 금지한다"고 밝히며, 또 다시 월드컵 출전 여부가 불투명했지만, 인판티노 회장의 이번 발언으로 참가 쪽으로 정리된 모양새다.

인판티노 회장은 '2주 전 터키 안탈리아에서 이란 대표팀과 만났다'며 "이란은 꽤 좋은 팀이기도 하다. 그들은 정말로 경기하고 싶어 하며, 경기해야만 한다"고 했다.

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그는 마지막으로 "스포츠는 이제 정치와 분리돼야 한다"고 강조했다. 인판티노 회장은 "우리는 달이 아니라 지구에 살고 있다"며 "다리를 놓고, 그 다리를 온전하고 단단하게 유지하는 걸 믿는 사람이 아무도 없다면, 우리가 그 일을 해야한다"고 말했다. 스포츠와 정치 사이에서 FIFA의 역할을 강조했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com