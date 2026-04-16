'강서·양천 중등 풋살 최강자 모여라' 서울 이랜드, '2026 레울컵 유스' 개최!

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 5월 9일과 16일 양일에 걸쳐 관내 중등 풋살대회 '2026 레울컵 유스'를 개최한다.

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'레울컵 유스'는 서울 이랜드가 강서양천교육지원청과 함께 강서·양천 지역 중학생들을 대상으로 여는 아마추어 풋살대회로 지난해에 이어 2년 연속 진행된다.

예선 및 토너먼트는 5월 9일 서울 양천구 신월중학교에서 열리고, 결승은 5월 16일 용인과의 홈경기 사전 행사로 프로 경기장과 동일한 장소인 목동운동장에서 진행된다.

각 부 우승, 준우승, 3위 팀에게는 이랜드 상품권이 수여되며 대회 MVP와 득점왕에게는 개인상이 주어진다. 시상식은 용인전 홈경기 하프타임에 진행될 예정이다.

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참가 신청은 22일 오후 8시까지 구단 공식 홈페이지와 앱을 통해 선착순으로 접수할 수 있다. 팀 대표자의 신청 이후 개별 선수 등록까지 모두 완료해야 최종 참가가 확정된다.

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지난해 대회에는 남자 중등부 17개 팀, 약 240명의 학생이 참가해 뜨거운 열기를 보였다. 특히 결승전을 목동운동장에서 진행하고 참가 선수들의 라인업을 전광판으로 소개하는 등 프로 선수와 같은 경험을 제공해 큰 호응을 얻었다.

올해는 여자 중등부를 신설하고 남자 중등부 24개 팀, 여자 중등부 8개 팀 등 총 32개 팀 규모로 대회를 확대했다.

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이번 대회는 6인제 아마추어 풋살 대회로 한국풋살연맹(KFL) 경기 규칙에 준해 진행된다. 예선 및 토너먼트 경기는 전·후반 없이 15분 단판으로, 결승전은 전·후반 각 10분씩 치러진다.

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자세한 대회 요강은 구단 홈페이지 레울컵 메뉴 내 공지사항 탭에서 확인할 수 있다.

서울 이랜드 FC 관계자는 "관내 학생들이 축구를 통해 함께 어울릴 수 있는 기회를 마련하게 되어 뜻깊게 생각한다. 이번 대회가 학생들에게 승리의 기쁨과 패배의 아쉬움을 모두 경험하며 한 단계 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편, 서울 이랜드는 2023년 강서양천교육지원청과 업무협약을 체결한 이후 찾아가는 일일 축구교실 '스마일스쿨', 관내 중학교 풋살대회 '레울컵 유스' 등 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며 지역 학생들의 건강한 스포츠 문화 조성에 앞장서고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com