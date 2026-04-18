승리가 이렇게 힘들다! '무승' 충북청주-김해, '가르시아 장군-베카 멍군' 1-1 무승부...'추가시간 두골' 천안, '이림 퇴장' 대구에 2-1 대역전쇼

사진제공=충북청주

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]충북청주와 김해FC가 나란히 웃지 못했다.

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충북청주와 김해는 18일 청주종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 8라운드에서 가르시아와 베카가 한 골씩을 주고 받으며 1대1로 비겼다. 승리가 없던 두 팀은 외나무 승부에서도 승리를 추가하지 못했다. 충북청주는 8경기 무승(6무2패), 김해는 7경기 무승(2무5패)이다.

루이 퀸타 충북청주 감독은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 지난 경기와 같은 라인업이다. 이종언과 가르시아가 투톱으로 나섰다. 홍석준과 민지훈이 좌우에 섰고, 김성민과 허승찬이 중앙에 포진했다. 포백은 박건우 조윤성 조주영 이강한이 구성했다. 골문은 조성훈이 지켰다. 인조, 웰치, 반데이라, 송창석 서재원 등이 벤치에 앉았다.

김해는 3-5-2 카드를 꺼냈다. 베카와 이승재가 투톱을 이뤘다. 이래준-박상준-브루노 코스타가 중앙을 지켰다. 이유찬과 김경수가 좌우에 포진했다. 여재율-김현덕-표건희가 스리백을 구성했다. 정진욱이 골키퍼 장갑을 꼈다. 마이사 폴, 미겔 바지오, 이준규 설현진 등이 조커로 대기했다.

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초반부터 충북청주가 주도권을 잡았다. 짜임새 있는 공격이 살아나며 기회를 만들었다. 전반 2분 이강한이 오른쪽서 올린 크로스를 가르시아가 짤라 먹는 슈팅으로 연결했다. 크로스바 오른쪽을 벗어났다. 6분에는 왼쪽서 올린 크로스를 이종언이 뛰어들며 머리에 맞췄지만, 골대를 벗어났다.

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13분 충북청주가 좋은 기회를 놓쳤다. 왼쪽서 컷백을 시도했고, 상대가 제대로 걷어내지 못하자 아크 정면에서 잡았다. 수비 한명 따돌린 후 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다. 23분에는 왼쪽에서 올라온 크로스가 가르시아의 머리에 맞았다. 공격에 가담한 허승찬이 발을 뻗어 갔다댔지만, 아쉽게 제대로 맞지 않았다.

김해도 반격했다. 28분 브루노 코스타가 오른쪽에서 올린 프리킥을 박상준이 헤더로 연결했다. 조성훈 골키퍼 손에 맞고 골대를 맞고 나갔다. 이어진 코너킥, 오른쪽에서 브루노 코스타가 올린 볼을 여재율이 또 다시 머리에 맞췄지만, 빗나갔다.

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32분 충북청주가 좋은 기회를 만들었다. 짧은 패스로 이어나간 후 박스 왼쪽에서 이종언이 멋진 턴으로 슈팅 기회를 잡았다. 하지만 오른발 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 이어진 민지훈의 코너킥이 뒤로 돌아가던 조윤성에 걸렸다. 하지만 조윤성의 헤더는 오른쪽 골포스트를 맞고 골키퍼 가슴에 안겼다. 34분에는 허승찬-민지훈으로 이어진 짧은 패스가 다시 허승찬으로 향했고, 슈팅까지 날렸지만 상대 육탄 방어에 막혔다.

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40분 충북청주가 또 다시 찬스를 잡았다. 왼쪽에서 몇차례 패스가 이어진 뒤, 아크 정면에서 볼을 잡은 김선민이 절묘한 논스톱 패스를 전방에 찔렀다. 가르시아가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 슈팅이 제대로 되지 않으며 정진욱 골키퍼 선방에 막혔다.

추가시간 충북청주가 오른쪽에서 이강한이 크로스를 올렸다. 홍석준이 머리로 떨궈줬고, 이종언이 아크 정면에서 노마크 기회를 잡았다. 하지만 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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후반 시작과 함께 변화를 줬다. 수비수 김현덕을 빼고 공격수 마이사 폴을 넣었다. 후반 4분 충북청주가 아쉬운 기회를 놓쳤다. 후방에서 넘어온 볼을 가르시아가 수비와 몸싸움을 하며 지켜냈다. 오른발 슈팅을 때렸지만, 옆그물을 때렸다. 7분에는 허승찬의 크로스를 가르시아가 헤더로 연결했다. 크로스바를 넘어갔다.

9분에는 가르시아가 아크 정면에서 중거리 슈팅을 날렸다. 골키퍼 정면으로 향했다. 11분 충북청주가 빠른 역습에 나섰다. 이종언의 짧은 패스를 받은 민지훈의 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 김해는 14분 이래준을 빼고 윤병권을 넣었다. 충북청주도 변화를 줬다. 23분 홍석준 대신 서재원을 넣었다.

김해도 25분 브루노 코스타를 제외하고 설현진을 투입했다. 충북청주는 27분 민지훈 대신 송창석을 넣어 공격을 강화했다. 충북청주의 맹공이 이어졌다. 28분 혼전 중 흐른 볼을 김선민이 오른발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 앞선 과정에서 충북청주 선수가 페널티박스에서 넘어진 장면을 두고 주심이 온필드리뷰를 실시했다. 페널티킥을 선언했다. 가르시아가 키커로 나섰다. 깔끔하게 성공시켰다. 가르시아의 시즌 4호골.

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기세를 탄 충북청주는 계속해서 김해의 골문을 두드렸다. 40분에는 조윤성이 세트피스 상황에서 헤더를 시도했지만 빗나갔다. 이어 역습에서 계속 찬스를 잡았지만, 마무리가 제대로 되지 않았다. 44분에는 박건우가 먼거리서 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

충북청주는 박건우와 가르시아를 빼고 엔조와 반데이라를 넣었다. 김해는 45분 김경수가 중거리 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 잘 막아냈다. 계속해서 충북청주의 골문을 노리던 김해가 극적인 동점골을 넣었다. 51분 여재율이 오른쪽에서 올린 크로스가 중앙으로 향했고, 혼전 중 흐른 볼을 베카가 밀어넣었다. 결국 경기는 1대1 무승부로 끝이 났다.

한편, 같은 시각 대구iM뱅크파크에서 열린 대구와 천안의 경기는 천안의 2대1 대역전승으로 끝이 났다. 대구는 전반 30분 박기현의 선제골로 앞서나갔다. 이림이 퇴장 당하는 변수 속에도 천안은 후반 추가시간 이준호와 사르자니가 연속골을 넣으며 승리했다. 천안은 승점 10으로 단숨에 8위까지 뛰어올랐다. 대구는 5경기 무승의 수렁에서 벗어났다.