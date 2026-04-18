'극적인 무승부' 손현준 감독의 미소 "한걸음 더 앞으로 나갔다고 생각한다"[현장 기자회견]

Advertisement

Advertisement

[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"한 걸음 더 앞으로 나갔다고 생각한다."

Advertisement

손현준 김해FC 감독의 미소였다. 충북청주와 김해FC가 나란히 웃지 못했다. 충북청주와 김해는 18일 청주종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 8라운드에서 가르시아와 베카가 한 골씩을 주고 받으며 1대1로 비겼다. 승리가 없던 두 팀은 외나무 승부에서도 승리를 추가하지 못했다. 충북청주는 8경기 무승(6무2패), 김해는 7경기 무승(2무5패)이다. 같은 무승부였지만, 시종 상대에 밀리고 선제골까지 허용한 상황에서 만든 무승부기에 김해가 더 기쁠 수 밖에 없었다.

손 감독은 경기 후 기자회견에서 "매경기 플랜을 가지고 한다. 오늘 경기도 마찬가지다. 첫 경기처럼 준비했다. 선수들 분위기도 올라왔다. 오늘 경기를 비겼다. 이기지 못했지만 우리가 할 수 있는 모든 것에 최선을 다했다. 한걸음 더 앞으로 나갔다고 생각한다. 지난 경기도 마찬가지지만, 많은 인원은 아니지만 할 수 있다는 메시지로 끝까지 포기않고 동점골을 넣었다"고 했다.

시종 끌려가던 김해는 막판 맹공을 퍼부으며 동점골까지 만들어냈다. 손 감독은 "후반에 폴이 나섰고, 공격수들을 준비했다. 지난 경기와 다른 패턴으로 나섰다. 비기려고 운영하지는 않는다. 좋은 경기 속 승점 얻으려고 했다. 후반에 실점한 부분은 아쉽다. 매번 실점 장면은 아쉽지만, 실점하면서 동기부여가 되는 것 같다"고 했다.

Advertisement

페널티킥 허용 후 정진욱 골키퍼가 벤치와 오랜 시간 대화를 나눴다. 손 감독은 "전적으로 골키퍼 코치에게 일임을 한다. 최필수라는 골키퍼가 있지만, 결정을 내리고 골키퍼 코치에 맡긴다. 정진욱과 골키퍼 코치가 상의를 했다. 데이터도 공유해야 확률이 높다"고 했다.

Advertisement

시즌 두번째 무승부의 의미에 대해서는 "지난 경기도 마찬가지다. 언젠가는 승점을 쌓을거고, 언젠가는 이길거다. 승점 1에 대한 의미가 아니라 친구들이 어떤 경기를 했는지, 다음 경기 어떻게 발전할건지 성장에 의미를 두고 있다. 우리 팀 기조에 맡는 운영 등이 잡혀야 한다. 그래야 무너지지 않고 남들이 봐도 약하지만 조직력이 좋은 팀이라는 소리를 듣고 싶다"고 했다.