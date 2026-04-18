'무승'에도 일희일비하지 않는 루이 퀸타 감독 "우리가 준비한데로 하면 승리는 따라올 것"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"우리가 준비한 것을 하면 승리는 자연스럽게 따라올 것이다."

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루이 퀸타 충북청주 감독의 단언이었다. 충북청주와 김해FC가 나란히 웃지 못했다. 충북청주와 김해는 18일 청주종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 8라운드에서 가르시아와 베카가 한 골씩을 주고 받으며 1대1로 비겼다. 승리가 없던 두 팀은 외나무 승부에서도 승리를 추가하지 못했다. 충북청주는 8경기 무승(6무2패), 김해는 7경기 무승(2무5패)이다. 같은 무승부였지만, 충북청주가 시종 상대를 압도하고 선제골까지 넣었기에 더 아쉬운 무승부였다.

퀸타 감독은 경기 후 기자회견에서 "경기를 하면서 준비한대로 잘했다. 공격적인 부분, 수비적인 부분 모두 잘했다. 만들어가는 과정은 좋았지만 마무리가 아쉬웠다. 찬스를 살렸더라면 수월하게 경기를 가져올 수 있었는데 찬스를 살리지 못하다보니 막판 상대에게 기회를 내줬고, 실점까지 했다. 하지만 우리가 준비한 것을 한 선수들에게는 자랑스럽다는 말을 하고 싶다"고 했다.

이어 "결과는 굉장히 중요하지만, 결과를 가져오는 과정에서 우리가 준비한 것을 하면 결과는 따라올 것이다. 오늘 경기에서 많은 시간 주도하는 부분을 보여줬다. 준비하는 부분에서도 잘했는데 실점하는 장면을 보면 아쉽다. 마지막까지 집중력을 유지하고 실점하지 않았더라면 이길 수 있었다. 끝까지 끌고 갈 수 있는 부분을 만들어야 한다. 그럼 승리는 자연스럽게 따라올 것"이라고 했다.

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아직 초반이기는 하지만, 계속 고비를 넘지 못하고 있다. 퀸타 감독은 "밖에서 보면 결과가 중요할거다. 모든 팀들이 첫 승에 대해 질문해주신다. 많은 분들이 보시면서 느끼겠지만, 발전하고 경기력도 좋아지고 있다. 우리가 할 수 있는 부분에서 준비를 잘해야 승리도 따라올거다. 무조건 승리가 나올거고, 그때 강팀이 될 수 있을 것이다. 매일매일 발전할 수 있도록 하는게 감독의 역할이다. 그 역할에 집중하겠다"고 했다.

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그는 마지막으로 "잔디 관리해주시는 청주시 관계자 분들에게 감사드리고 싶다. 잔디 상태가 좋아서 좋은 퍼포먼스를 할 수 있었다. 이런 부분이 도움을 주고 있다고 말씀드리고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com