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'지독한 아홉수' 뚫고 '눈물의 200승' 황선홍 대전 감독 "이제 시작이다"

'지독한 아홉수' 뚫고 '눈물의 200승' 황선홍 대전 감독 "이제 시작이다"
'지독한 아홉수' 뚫고 '눈물의 200승' 황선홍 대전 감독 "이제 시작이다"

[스포츠조선 박찬준 기자]지독한 '아홉수'였다.

대전하나시티즌은 지난달 18일 인천 유나이티드를 3대1로 완파했다.대전의 시즌 첫 승이자, 황선홍 감독의 감독 커리어 199승이었다. "'우승 후보'의 질주가 이제부터 시작될 것"이라고 했다. 황 감독의 200승도 단숨에 실현될 것처럼 보였다. 하지만 대전은 3연패의 늪에 빠졌다. 전북 현대, 포항 스틸러스(이상 0대1), 강원FC(0대2)에 일격을 당했다. 3경기에서 단 1골도 넣지 못하는 최악의 경기력이었다. 그다음 상대는 하필이면 개막 후 무패를 질주한 '선두' FC서울이었다.

'황새'가 위기에서 빛났다. 최고의 흐름을 탄 서울을 상대로 기어코 고비를 넘었다. 대전은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드에서 전반 터진 유강현의 결승골을 잘 지켜 1대0 승리를 거뒀다. 최악의 위기 속 압박 축구로 방향을 튼 대전은 시즌 최고의 경기를 펼쳤다. 황 감독은 이날 승리로 김정남(210승168무159패), 김호(208승154무181패), 최강희(229승115무101패) 감독에 이어, K리그 역대 4번째로 200승을 달성한 감독이 됐다. 461경기(200승126무135패)만의 쾌거였다.

굴곡 많았던 현역 시절처럼, 황 감독은 지도자 변신 후에도 롤러코스터를 탔다. 2003년 은퇴 후 전남 드래곤즈 코치로 지도자 생활을 시작한 그는 2008년 부산 아이파크 지휘봉을 잡으며 감독직에 올랐다. 만 39세, K리그 역대 최연소 감독이 된 황 감독은 "명선수는 명지도자가 될 수 없다"는 편견을 깨겠다며 호기롭게 시작했지만, 별다른 결과를 만들지 못했다.

'지독한 아홉수' 뚫고 '눈물의 200승' 황선홍 대전 감독 "이제 시작이다"
'지독한 아홉수' 뚫고 '눈물의 200승' 황선홍 대전 감독 "이제 시작이다"

2010년 친정팀 포항 사령탑에 오른 황 감독은 마침내 잠재력을 폭발시켰다. 첫해 정규리그 2위를 차지한 데 이어, 2012년 FA컵(현 코리아컵)을 거머쥐었다. 2013년에는 단 한명의 외국인 선수도 없이 리그와 FA컵을 모두 차지하며 K리그 역사상 첫 더블(2관왕)이라는 신화를 썼다. 황 감독은 K리그 최고 명장 반열에 올랐다.

하지만 이후는 내리막이었다. 최용수 감독 후임으로 서울을 맡았지만, 첫 해인 2016년 어부지리로 우승을 한 것을 제외하고는 기대에 미치지 못했다. 결국 3시즌 만에 짐을 쌌다. 야심차게 중국 무대로 떠났지만, 미처 출항하기도 전에 팀이 해체되는 홍역을 겪었다. 2020년 대전의 창단 감독으로 K리그에 복귀했지만, 고위층과 불화로 단 1시즌도 채우지 못했다.

이후 U-23 대표팀을 맡아 2022년 항저우아시안게임 금메달을 차지하며 화려하게 복귀했지만, 2024년 파리올림픽 본선행에 실패하며 40년만의 올림픽 본선 진출 실패라는 흑역사를 썼다. 그렇게 끝나는 듯했던 감독 커리어는 2024년 대전에 복귀한 후 또 한차례 반등했다. 첫 해 팀을 잔류시킨 황 감독은 2025년 대전을 창단 후 최고 성적인 준우승까지 이끌었다.

200승은 18년간 넘어져도 쓰러지지 않고, 좌절하지 않고 일어난 끝에 일궈낸 '작은 훈장'이었다. 황 감독은 경기 후 원정 응원 온 팬 앞에 섰는데 감정이 북받친 듯 '울컥'하는 모습을 보였다. 대전 팬은 "황선홍"을 연호했고, 인사를 마친 뒤 눈물을 훔쳤다. 그는 "200승까지 오는데 많은 팀, 많은 선수, 많은 스태프가 도움을 주셨다. 200승을 완성해 준 대전 선수들에게 고맙고, 자랑스럽다"며 "200승을 하는 동안 하루도 편한 날이 없었다. 감독의 삶이 그렇다"고 소감을 전했다. 그는 마지막으로 "이제 시작이다"고 했다. 지금껏 그랬던 것처럼 멈추지 않고 달려가겠다는 뜻이었다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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