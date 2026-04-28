'명가 세비야와 맞대결!' 대전하나 U-16, 스페인 국제대회 '러시 오픈' 참가

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 미래가 스페인 명문들을 만난다.

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대전 U-16 선수단은 5월 1일부터 3일까지 스페인 타라고나주 살루에서 개최되는 국제 유소년 축구 대회 'Rush Open Spain 2026'에 참가한다.

'Rush Open Spain 2026'은 전 세계 다수의 국가에 유소년 축구 네트워크를 보유하고 있는 'Rush Soccer'가 주최하는 국제 대회다. 이번 대회에는 한국을 대표하여 참가하는 대전 U-16팀을 비롯해 스페인 프리메라리가의 '명문' 세비야 등이 나선다. 레반테 유스팀과 미국, 아일랜드의 정상급 유스 아카데미 등 수준 높은 팀들이 참가, 기량을 겨룬다.

이번 대회는 총 8개팀이 2개 조로 나뉘어 조별예선을 치른 뒤, 4강 토너먼트로 우승자를 가린다. 대전 U-16 선수단은 유럽의 선진 축구 문화를 체험하고, 국제무대에서 기량을 점검, 보완하는 소중한 성장의 기회를 얻게 될 전망이다.

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대전은 지난해 미국에서 열린 '2025 Generation Adidas Cup'에 이어 2년 연속으로 유소년 선수들의 국제 대회 참가를 지원하고 있다. 향후에도 유소년 선수들의 동기 부여와 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 교류전 및 국제대회 참가를 지속적으로 확대, 미래 자원을 육성해 나간다는 방침이다.

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한편, 대전 U-16 선수단은 28일 스페인 현지로 출국해 대회 일정을 소화한 뒤 5월 6일 귀국할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com