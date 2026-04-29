K리그, 가정의 달 맞아 '토이 스토리' 테마 홈경기 이벤트

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[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 디즈니·픽사의 인기 애니메이션 '토이 스토리' 테마 홈경기 이벤트를 선보인다.

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'토이 스토리' 테마 홈경기 이벤트는 가정의 달을 맞아 K리그 경기장을 찾은 팬들에게 색다른 즐거움과 추억을 선사하기 위해 마련됐다. '토이 스토리'의 세계관을 체험할 수 있는 다양한 프로그램으로 구성됐다.

이벤트는 5월 5일 어린이날 전주월드컵경기장에서 열리는 K리그1 12라운드 전북-광주, 5월 9일 대전월드컵경기장에서 열리는 K리그1 13라운드 대전-포항, 5월 16일 인천축구전용경기장에서 열리는 K리그1 15라운드 인천-광주전에서 순차적으로 진행된다.

K리그는 '토이 스토리' 테마 협업의 일환으로 구단별로 캐릭터를 선정했다. '버즈'와 '우디' 캐릭터는 전 구단 공통으로 포함되며, 이번 이벤트에서는 전북 '렉스', 대전 '햄', 인천 '에일리언' 등 구단별로 캐릭터가 매칭되어 이를 테마로 한 유니폼 제작, 제품 판매 등 다양한 형태의 협업을 선보일 예정이다.

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경기장 곳곳에는 '토이 스토리' 테마 포토존과 포토이즘 부스가 운영되며, 경기 당일 입장권을 꾸미는 컬러링 이벤트 등 팬들이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠가 마련된다. 컬러링 이벤트 참여 팬들에게는 현장에서 한정판 '토이 스토리' 테마 스티커가 증정된다.

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하프타임 전광판 이벤트를 통해 '토이 스토리' 영화 관련 퀴즈가 진행되며, 정답을 맞힌 팬들에게는 영화 예매권과 테마 키링, 휴대용 선풍기 등 다양한 경품이 제공된다. 이와 함께 선수단 팬 사인회 및 포토타임 등 현장에서 함께 즐길 수 있는 프로그램도 운영된다.

구단별 '토이 스토리' 테마 협업 제품을 판매하는 미니 팝업스토어도 운영된다. 팝업스토어에서는 짐색, 머플러, 아크릴 키링 등 다양한 상품이 최초 공개 및 판매된다.

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특히, 이벤트 당일 출전 선수들은 '토이 스토리' 캐릭터가 적용된 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 해당 유니폼은 경기 종료 후 기부 경매를 통해 유소년 축구 발전 기금으로 활용될 예정이다. '토이 스토리' 테마 유니폼은 각 구단 스토어에서 구매할 수 있다.

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5월 홈경기 이벤트 이후 6월부터는 전 구단 '토이스토리' 테마 협업 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 팝업스토어가 운영된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com