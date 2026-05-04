"폭삭 망했수다" 맨유에도 밀린 '캡틴' 반 다이크의 대통곡! "이건 리버풀 아냐, 용서 안돼→절대 재발 안돼" 통렬한 반성

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[스포츠조선 김성원 기자]디펜딩챔피언 리버풀이 환희가 한 시즌 만에 사라졌다.

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리버풀은 4일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드트래포드에서 끝난 맨유와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 35라운드에서 2대3으로 패했다. 전반 맨유에 0-2로 끌려가다 후반 전열을 재정비한 리버풀은 11분 만에 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 대역전은 없었다.

맨유는 후반 32분 코비 마이누가 세 번째 골을 터트리며 대세를 갈랐다. 승점 64점이 된 맨유는 3위 자리를 굳게 지켰다. 남은 3경기 결과와 상관없이 최소 5위를 확보, 다음 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 복귀도 확정했다. 2023~2024시즌 이후 3시즌 만이다.

반면 최근 3연승을 질주하던 리버풀의 상승세는 꺾였다. 승점 58점으로 4위에 머물렀다. 맨유는 선덜랜드-노팅엄-브라이턴전을 남겨두고 있다. 리버풀은 첼시-애스턴빌라-브렌트포드전이 남았다. 3위 탈환이 쉽지 않다. 4위 사수가 최대 현안이다.

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리버풀의 '캡틴' 버질 반 다이크는 고개를 숙였다. 그는 맨유전 후 "나는 변명하러 온 게 아니다. 정말 실망스러운 시즌이었고, 용납할 수 없는 시즌이다. 힘든 시간이었다. 하지만 우리는 절대 스스로를 불쌍하게 여겨서는 안 된다"며 "우리는 이 상황을 바꿔야 하고, 다음 시즌에는 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 해야 한다. 이건 리버풀다운 모습이 아니다"고 반성했다.

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리버풀은 이날 패배를 묶어 이번 시즌 모든 대회에서 18패를 기록했다. EPL에선 17승7무11패다. 다음 시즌 UCL 출전을 이어가는 데는 승점 4점이 필요하지만 반 다이크의 말대로 리버풀이 꿈꾼 시즌은 아니다.

굴욕도 남았다. 디펜딩챔피언의 11패는 2016~2017시즌의 레스터시티(18패)에 이어 두 번째로 많은 '눈물'이다. 아르네 슬롯 리버풀 감독은 경질 위기에 내몰렸다.

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반 다이크는 "디펜딩챔피언 자격으로 너무 많이 패배한 것은 용납할 수 없는 일이며, 우리는 이를 받아들여서는 안 된다. 다음 시즌을 위해 해야 할 일이 많다. 월드컵에서 돌아오면 본격적으로 이야기하겠지만, 그전에 보이지 않는 곳에서 해야 할 일이 산더미 같다"고 강조했다.

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그리고 "나는 이 클럽을 정말 아낀다. 힘든 시즌이었다는 것을 알고 있지만, 좋든 나쁘든 항상 이 클럽 곁에 있을 거다"라고 덧붙였다.

리버풀은 이번 시즌을 앞두고 여름이적시장에서 유럽 최다인 4억5000만파운드(약 8980억원)를 지출했다. 그러나 투자 대비, 최악의 시즌을 보냈다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com