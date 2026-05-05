[현장인터뷰]2007년생 김강 '관중 조롱'→'레드카드 OUT'…유병훈 감독 "잘못된 행동, 인성적인 부분 배우는 시간 필요하다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"행동은 잘못했다. 인성적인 부분, 팬 대하는 태도를 배우는 시간이 필요하다."

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유병훈 FC안양 감독의 말이다.

FC안양은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드 원정경기에서 0대0으로 비겼다. 안양(3승6무3패)은 두 경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

경기 뒤 유 감독은 "안양에서 팬들이 많이 응원와 주셨는데 좋은 결과 내지 못해 아쉬운 마음이 크다"며 "우리가 서울을 상대로 방패는 잘 준비했지만, 찌를 수 있는 창을 잘 준비하지 못한 것 같다. 좋은 기회에서 득점하지 못했다. 중요한 것은 우리가 두 경기 연속 득점이 없다는 것이다. 철저히 분석하고, 선수들과 훈련을 통하거나 소통을 통해서라도 우리가 꼭 짚고 넘어가야 할 것으로 생각한다"고 말했다.

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안양은 전반 33분 서울 수비수 야잔의 퇴장으로 수적 우위를 점했다. 그러나 득점은 없었다. 유 감독은 "선수로 해결할 것보다 구조적으로 준비한 부분에서 동선이 겹치거나 엇갈리는 움직임이 나와 상대에 혼동을 줘야 한다. 상대에 위협을 주지 못했다고 생각한다"고 설명했다.

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경기 막판엔 안양도 퇴장 변수가 발생했다. 후반 35분 2007년생 김강이 안데르손을 막는 과정에서 파울을 범했다. 신경전이 벌어졌고, 김강은 서울 팬을 상대로 불필요한 행동을 해 레드카드를 받았다. 상대 관중을 향해 양쪽 오른손가락을 밑으로 내린 관중조롱이다.

유 감독은 "(퇴장 장면) 정확히 확인하지 못했다. 행동은 잘못했다고 생각한다. 아직 어린 선수다. 이 경험을 통해 성장해서 팀에 도움이 되야 한다. 큰 경험을 얻었을 것이다. 앞으로 더 지켜봐 주시면 좋은 선수가 될 것으로 생각한다"며 "어떤 행동인지는 모르는데 도발을 했다고 한다. 어떻게 보면 선수가 성장하는데 인성적인 부분, 팬 대하는 태도를 배우는 시간이 필요하다. 그런 행동을 한 것은 큰 경기에서 잘하려다보니 '오버액션'이 나오지 않았나 싶다. 잘 주지시키고, 좋은 경험을 했으니 어떻게 해서든 교육 시켜서 팀에 필요한 선수가 될 수 있도록 준비시키겠다"고 말했다.

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안양은 직전 부천FC전 마테우스에 이어 2연속 퇴장이 발생했다. 유 감독은 "올해 초반에 전술적으로 부딪치는, 먼저 위에서 상대 공격에 도전하는 플레이를 하다보니 퇴장이 나오는 것 같다. 김강, 마테우스는 경기 외적인 부분에서 퇴장을 당했다. 그 부분에 대해서는 철저히 얘기해서 다시 일어나지 않도록, 혼을 내서라도 이런 퇴장은 당하지 않도록 하겠다"고 목소리에 힘을 줬다.

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안양은 10일 홈에서 전북 현대와 대결한다. 유 감독은 "1라운드 로빈은 만족스럽지 않지만 70점 정도 생각한다. 전체적 그림을 봤을 때 수비 실점을 도달해야 한다고 생각한다. 득점도 평균 1.2골 수준의 공격력이다. 선수에 의존하지 않고 패턴이나 조합 플레이를 통해 공격력 강화에도 힘써야 한다고 생각한다"고 했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com