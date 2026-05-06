김민재 vs 이강인, 둘 중 한 명만 웃는다…이번엔 '코리안더비' 나올까→결승 진출 시 '홍명보호' 뒤늦은 합류는 걱정

사진=PSG SNS 캡처

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 28, 2026 Bayern Munich's Harry Kane in action with Paris St Germain's Willian Pacho REUTERS/Gonzalo Fuentes

PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring his side's third goal during a Champions League semifinal, first leg, soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, Tuesday, April 28, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)

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[스포츠조선 김가을 기자]김민재(바이에른 뮌헨) vs 이강인(파리생제르맹·PSG). 둘 중 한 명만 웃는다.

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축구 팬들을 설레게 할 '세기의 대결'이 펼쳐진다. 바이에른 뮌헨(독일)과 PSG(프랑스)는 7일 오전 4시(이하 한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 4강 2차전을 치른다.

운명이 걸린 한 판이다. 바이에른 뮌헨은 2019~2020시즌 이후 6년 만이자 통산 7번째 우승에 도전한다. '디펜딩 챔피언' PSG는 대회 2연패를 노린다.

두 팀은 첫 판부터 뜨겁게 싸웠다. 지난달 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 4강 1차전에서 무려 9골을 주고 받는 난타전을 벌였다. 유럽축구연맹(UEFA)에 따르면 UCL 준결승에서 9골이 나온 것은 처음이다. 이전 기록은 7골이다. 준결승에서 전반에만 5골이 나온 것도 처음이다. 이 경기를 두고 '세기의 대결'이란 극찬이 쏟아진 이유다. 치열한 결투 끝에 PSG가 5대4로 이기며 기선을 제압했다. 이날 승리로 PSG는 프랑스 팀으로는 최초로 UCL 본선 100승을 달성했다.

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유리한 것은 단연 PSG다. 2차전에서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있다. 반면, 바이에른 뮌헨은 홈에서 '기적'을 노린다. 2차전에서 반드시 승리해야 결승 진출을 바라볼 수 있다.

Bayern's Min-jae Kim, left, in action against Heidenheim's Hennes Behrens during a German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and 1. FC Heidenheim in Munich, Germany, Saturday, May 2, 2026. (Harry Langer/dpa via AP) THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

Paris Saint-Germain's South Korean midfielder #19 Kang-In Lee (L) and Lorient's Senegalese defender #25 Abdoulaye Faye (R) fight for the ball during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Lorient at Parc des Princes stadium in Paris on May 2, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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관심은 자연스레 '코리안 더비' 가능성에 모아진다. 김민재와 이강인 모두 1차전엔 나서지 못했다. 둘 모두 교체 선수 명단에 포함됐지만, 벤치만 지키다 끝났다. 두 선수 다 1차전 직전 열린 리그 경기에서 풀타임 뛰었지만, UCL 무대에선 기회를 잡지 못했다. 공교롭게도 이번에도 비슷한 상황이다. 둘 모두 2차전을 앞두고 가진 리그 경기에서 풀타임 활약했다. 김민재는 3일 하이덴하임과의 독일 분데스리가 홈경기(3대3 무)에 선발로 나서 끝까지 뛰었다. 이강인도 로리앙과의 프랑스 리그1 홈경기(2대2 무)에 풀타임 소화했다.

그렇다고 '코리안 더비' 가능성이 닫힌 것은 아니다. PSG는 풀백 아치라프 하키미가 부상으로 이탈하면서 선수단 포지션 일부 변동 가능성이 제기됐다. 김민재 역시 하이덴하임전에서 긍정 활약을 펼치며 가치를 재입증했다. 다만, 두 선수 중 누가 결승에 올라가더라도 '홍명보호' 합류 시점에는 차질이 생길 수밖에 없다. 대한민국 A대표팀은 2026년 북중미월드컵을 앞두고 막판 담금질에 돌입할 예정이다. 16일 최종 명단 발표 뒤 18일 사전 캠프(미국 솔트레이크시티)로 이동한다. 특히 이번 대회는 고지대 적응이 관건이다. 한국은 조별리그 세 경기 모두 멕시코에서 치르는데, 경기장이 고지대에 위치해 있기 때문이다. 하지만 김민재든 이강인이든 UCL 결승에 오르는 선수는 6월 초에나 합류할 가능성이 있다. 파이널은 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com