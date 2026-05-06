"음바페 나가" 부상 중 새 여친과 해외 여행, 레알 팬 분노 폭발…퇴출 청원 400만명↑ 서명 '대충격'

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[스포츠조선 김성원 기자]충격이다. 팬심을 등진 킬리안 음바페가 레알 마드리드에서 퇴출 위기다.

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영국의 '더선'은 6일(이하 한국시각) '레알 마드리드 팬 400만명 이상이 여자친구와 함께 여행을 간 음바페의 매각을 요구하는 청원서에 서명했다'고 보도했다. 레알 마드리드는 '무관의 시즌'을 또 보내고 있다.

2025~2026시즌은 더 힘겨웠다. 새로 부임한 사비 알론소 감독이 지휘봉을 잡은 지 불과 7개월 여만에 경질됐다. 현재 라리가에선 라이벌 바르셀로나에 2위다.

레알 마드리드의 승점은 77점, 바르셀로나는 88점이다. 두 팀의 승점 차는 11점이다. 바르셀로나는 11일 '엘 클라시코'에서 레알 마드리드를 꺾으면 이번 시즌 우승이 확정된다.

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그런데 음바페가 '대형 사고'를 쳤다. 그는 지난달 24일 레알 베티스전에서 종료 10분을 남기고 근육 통증을 호소하며 교체됐다. 검진 결과, 왼쪽 다리의 '반건양근(허벅지 뒤쪽 내측 햄스트링)' 부상 진단을 받았다.

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음바페는 현재 재활 중이다. 3일 에스파뇰전에서도 결장했다. 그런데 부상 중에 새 여자친구인 배우 에스테르 엑스포시토와 함께 이탈리아 사르데냐로 여행간 사실이 드러나면서 논란이다.

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팬들도 폭발했다. 비난이 쏟아지고 있다. 특히 음바페 퇴출 청원서가 SNS에 공유되고 있는 가운데 400만여 명이 서명한 것으로 알려졌다.

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청원서에는 '마드리드 팬 여러분, 여러분의 목소리를 내라. 변화가 필요하다고 생각한다면 침묵하지 마라. 이 청원서에 서명하고 클럽의 미래를 위해 최선이라고 생각하는 바를 위해 목소리를 내달라'고 호소했다.

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그러나 레알 마드리드 구단은 정중동이다. 음바페는 어떠한 징계 조치도 받지 않을 것으로 알려졌다. 알바로 아르벨로아 감독도 음바페의 '해외 여행'에 대한 질문을 받았지만 선수들의 사생활은 자신이 관여할 일이 아니라고 말을 아꼈다.

충격적인 폭로도 터졌다. 스페인의 '마르카'는 음바페가 선수단 내부에서도 태도 논란으로 환영받지 못하는 인물이라고 전해 또 다른 논란을 낳고 있다.

2024년 여름 레알 마드리드에 둥지를 튼 음바페는 이번 시즌 라리가에서 24골을 터트리며 득점 부문 1위에 올라있다. 음바페 에이전트는 비난 여론에 대해 "일부 비판은 구단이 엄격하게 관리했던 회복 기간과 관련된 요소들을 과대해석한 데서 비롯됐다. 이는 음바페가 팀을 위해 매일 기울이는 헌신과 노력이라는 현실에 부합하지 않는다"고 반박했다.

그러나 팬들의 지지를 잃고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com