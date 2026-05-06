'벤치 1열 직관'에 만족할 선수는 없다…'챔스 준결승 2차전 출전+챔결 진출' 노리는 韓 듀오 김민재-이강인

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구를 대표하는 '괴물 센터백' 김민재(30·바이에른 뮌헨)와 '천재 미드필더' 이강인(25·파리생제르맹)이 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전 출전을 노린다.

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김민재와 이강인은 7일 새벽 4시(이하 한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠아레나에서 열리는 2025~2026시즌 UCL 준결승 2차전 소집명단에 나란히 이름을 올렸다. 둘은 지난달 29일 프랑스 파리의 파르크데프랭스에서 열린 UCL 준결승 1차전에서 교체명단에 포함됐으나, 경기에 투입되진 않았다. 파리생제르맹(PSG)이 홈에서 난타전 끝에 5대4로 승리하며 결승 진출의 유리한 고지를 점했다.

김민재와 이강인은 이번 2차전에서도 선발로 나설 가능성은 희박하다. 기존 주전급 자원이 부상없이 건재하기 때문이다. 독일 매체 '키커' 'TZ' 등은 김민재와 이강인이 이번에도 선발에서 제외될 것으로 예측했다.

'키커'는 뱅상 콩파니 뮌헨 감독이 4-2-3-1 포메이션에서 해리 케인, 마이클 올리세, 루이스 디아스로 스리톱을 꾸릴 것으로 예상했다. 요주아 키미히, 자말 무시알라, 알렉산다르 파블로비치가 미드필드진을 구성하고, 콘라드 라이머, 다욧 우파메카노, 요나탄 타, 요십 스타니시치가 포백을 구축할 것이란 예상이다. 마누엘 노이어가 골키퍼를 지킬 것으로 봤다.

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PSG에선 흐비차 크라바츠켈리아, 우스만 뎀벨레, 데지레 두에 스리톱에 파비안 루이즈, 비티냐, 주앙 네베스 스리미들을 예상했다. 부상한 아치라프 하키미를 대신해 미드필더 워렌 자이르-에메리가 라이트백을 맡아 마르퀴뇨스, 윌리안 파초, 누누 멘데스가 포백에 늘어설 것이라고 예측했다. 마트베이 사포노프가 골키퍼 장갑을 낄 것이라고 예상했다.

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김민재와 이강인은 포지션은 다르지만 엇비슷한 커리어를 밟았다. 올 시즌 같은 포지션의 3옵션으로 활약했다. 김민재는 UCL에서 7경기, 이강인은 10경기를 각각 뛰었다. UCL와 리그 일정이 열리는 주에는 주말 리그 경기를 뛰는 케이스가 많았다. 김민재가 마지막으로 직접 뛴 UCL 경기는 아탈란타와의 16강 2차전이다. 이후 8강전 2경기와 준결승 1차전까지 3경기 연속 결장했다. 이강인은 리버풀과의 8강 1차전에서 교체로 출전한 뒤 지난 두 경기 연속 벤치를 지켰다.

김민재와 이강인은 2023~2024시즌 UCL 준결승 2차전에서 각각 레알마드리드와 도르트문트를 상대로 교체로 출전한 후 2년만에 UCL 준결승 출전을 노린다. 경기 상황에 따라 교체로 투입될 여지는 충분하다.

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경기 출전 여부와 별개로 잔인하게도 둘 중 한 명만이 '챔결' UCL 결승에 오른다. '디펜딩 챔피언' PSG가 원정에서 비기기만 해도 두 시즌 연속 UCL 결승에 오르지만, 막강 공격진을 앞세운 뮌헨이 홈에서 1차전 스코어를 뒤집을 가능성도 배제할 수 없다. 뮌헨이 결승에 오르면 트레블을 달성한 2019~2020시즌 이후 6년만이다.

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이강인 혹은 김민재의 UCL 결승전 상대는 이미 정해졌다. 6일 아스널이 아틀레티코 마드리드를 1대0으로 꺾고 합산 2대1로 2006년 이후 무려 20년만에 결승에 선착했다. 올 시즌 UCL 결승전은 오는 31일 헝가리 부다페스트의 푸스카스아레나에서 열린다.

만약 이강인의 PSG가 결승에 올라 우승을 차지한다면 '해버지' 박지성을 넘어 한국인 최초 빅이어를 두 번 이상 들어올린 선수로 등극한다. 박지성은 맨유 시절인 2007~2008시즌 한 차례 UCL 우승컵을 차지했다.

김민재는 박지성 이강인 손흥민(LA FC)에 이어 역대 네번째로 UCL 결승전 출전에 도전한다. 한국인 수비수로는 최초다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com