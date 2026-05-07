이강인-김민재 둘다 벤치 시작, 뎀벨레 선제골 폭발! PSG 뮌헨에 1-0 전반전 리드..이대로면 PSG가 2골차 UCL 결승 진출

득점한 뎀벨레(오른쪽)와 두에 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(파리생제르맹)과 김민재(바이에른 뮌헨)는 벤치에서 경기를 시작했다.

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PSG가 7일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어진 바이에른 뮌헨과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 준결승 2차전 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. PSG는 지난 홈 1차전에서 5대4로 앞섰다. 후반전이 남은 상황에서 PSG가 1~2차전 합산에서 2골 앞섰다.

뱅상 콤파니 감독의 뮌헨은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 케인, 2선에 디아스-무시알라-올리세, 더블 볼란치로 파블로비치-키미히, 포백에 스타니시치-요나탄 타-우파메카노-라이머, 골키퍼 노이어를 먼저 내보냈다. 김민재는 교체 명단에 올랐다.

파리생제르맹 선수들 AFP

원정팀 PSG의 루이스 엔리케 감독은 4-3-3 포메이션으로 대응했다. 최전방에 흐비차 크바라츠헬리아-뎀벨레-두에, 허리에 주앙 네베스-비티냐-파비앙 루이스, 포백에 누누 멘데스-파초-마르키뇨스-자이레 에메리, 골키퍼 사파노프를 배치했다. 이강인은 벤치에서 경기를 시작했다.

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PSG가 전반 3분 선제골을 뽑았다. 뮌헨의 측면을 무너트린 전광석화 같은 공격 전개였다. 흐비차의 크로스를 뎀벨레가 가운데에서 왼발로 차 마무리했다.

AP연합뉴스

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0-1로 끌려간 뮌헨은 전체 라인을 끌어올려 공격적으로 나갔다. 자연스럽게 PSG는 전체 라인이 뒤로 밀린 채 '선 수비 후 역습'으로 맞섰다.

뮌헨은 전반 31분 주앙 네베스의 핸드볼 파울 여부를 두고 강하게 어필했지만 주심은 받아들이지 않았다. PSG의 페널티지역에서 같은 팀 선수가 찬 공이 네베스의 팔에 맞았지만 주심은 페널티킥을 찍지 않았다. 고의성이 없었고, 또 뮌헨 선수가 찬 공이 아니었기 때문이었다.

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뮌헨이 볼점유율을 높게 가져가면서 공격을 주도했다. 하지만 촘촘한 상대 수비를 공략하는데 애를 먹었다. 반면 PSG는 공을 빼앗은 후 빠른 역습으로 상대 수비 뒷공간을 공략했다. 뮌헨은 전반 막판 무시알라의 연속 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막혔고, 또 골대를 살짝 빗겨나갔다. PSG가 전반을 1-0으로 앞선채 마쳤다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com