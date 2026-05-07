'ACL급으로 바꿨다' 서울 이랜드, '주차-조명-그라운드' 목동운동장 '전방위 업그레이드'

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 홈경기장 시설을 업그레이드했다.

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서울 이랜드는 지난 3월 새 시즌에 맞춰 진입 게이트 아치 구조물 신설, 포토존 조성, 로비 공간 대형 엠블럼 조명 설치 등 홈경기 관람 환경을 개선하고 클럽하우스를 새단장한 바 있다.

최근에는 목동운동장 레울파크 내 주차 시스템, 조명, 잔디 등 주요 시설 전반에 대한 개선 작업을 진행했다. 팬 관람 편의와 경기 운영 인프라를 강화하기 위해서였다.

가장 눈에 띄는 변화는 팬들의 홈경기장 방문 편의를 높이기 위한 주차 시스템 정비다. 팬들의 주차 환경 개선을 위해 목동운동장 북문의 기둥을 허물고 기존 1차선이던 출차 동선을 2차선으로 확장했다. 여기에 신규 주차 시스템까지 도입하며 경기 종료 후 출차 혼잡을 크게 줄이며 이용 편의성을 개선했다.

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특히 주차 시설은 그동안 진행해온 팬 대상 설문조사에서 지속적으로 개선 필요성이 확인된 부분으로 이번 정비를 통해 팬들의 체감 만족도를 높일 것으로 기대된다.

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경기장 조명 환경도 대폭 개선됐다. 서울 이랜드는 야간 경기를 대비해 조명을 추가 설치하며 기존 1500룩스 수준이던 목동운동장의 조명 조도를 1800룩스까지 끌어올렸다. 특히 이번 조도 개선은 아시아챔피언스리그(ACL) 기준에 부합하는 수준으로 진행돼 향후 국제대회를 개최할 수 있는 인프라를 갖추게 됐다.

그라운드 환경 개선도 이뤄졌다. 잔디에 작은 구멍을 뚫어 토양 내 공기 흐름을 원활하게 하는 에어레이션과 지반에 배수 및 공기 통로를 확보하는 드릴앤필 공법을 적용해 잔디 뿌리층의 통기성과 배수성을 높이고 보다 안정적인 잔디 생육 환경을 조성했다.

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그 결과 최근 선수단과 관계자들로부터 잔디 상태에 대한 긍정적인 평가가 이어지고 있다.

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E석 게이트 앞 유휴 공간을 활용해 녹지 공간을 조성했다. 꽃밭과 휴식 공간을 마련해 팬들이 경기장 입장 전후에 머무르며 여유를 느낄 수 있는 환경을 더했다.

이번 시설 개선은 경기장 관리 주체인 서울특별시 체육시설관리사업소 목동사업과의 적극적인 지원과 협조 속에 진행됐다. 서울 이랜드는 선수단 경기력 향상과 팬 관람 편의 증대를 위해 시설 개선 필요성을 지속적으로 공유하며 홈경기 환경 개선을 위해 함께 노력해왔다.

한편, 서울 이랜드는 팬들의 목소리를 듣기 위해 홈경기와 원정경기 당일 팬 대상 설문조사를 진행하고 있다. 구단은 설문을 통해 접수된 의견을 바탕으로 지속적인 경기장 환경 개선을 이어갈 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com