“누나 가볍다, 확 오네” '김고은의 순록' 김재원, 의자 당기더니 돌발 키스 '심쿵'

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[스포츠조선 조민정 기자] 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'에서 연하남 매력으로 존재감을 대거 키운 배우 김재원이 대세로 떠오르면서 비하인드 영상까지 주목받고 있다.

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6일 티빙 공식 유튜브 채널에 공개된 '유미의 세포들' 7화 비하인드 영상에서는 유미 역 김고은과 순록 역 김재원이 연인으로 발전한 이후의 달달한 촬영 현장이 담겼다.

두 사람은 따뜻한 조명이 비치는 주방에서 스킨십을 하는 장면을 촬영하며 자연스럽게 어깨에 손을 올리는 등 편안한 무드로 연애 초반 특유의 설렘을 살려냈다. 김재원이 유미를 바라보며 미소 짓는 모습과 이에 화답하듯 웃는 김고은의 표정이 현실 연인 같은 분위기를 자아낸다.

작업실 반경 1km 내 스킨십 금지 규칙을 두고 김재원이 김고은의 대화를 듣다 의자를 끌어당기며 키스를 하는 장면에서 그는 "누나 가볍다. 확 오네"라며 솔직발랄한 연하남의 매력을 제대로 보여줬다. 이어 두 배우가 감독과 함께 감정선을 세밀하게 조율하는 모습도 포착됐다. 순록의 당황스러움과 유미의 여유를 어떻게 표현할지 끊임없이 상의하며 호흡을 맞췄고 손동작 하나까지 디테일하게 신경 쓰는 프로페셔널한 태도가 눈길을 끌었다.

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김재원은 연하남 캐릭터 특유의 풋풋함과 직진 매력을 동시에 보여주며 시청자들의 호응을 얻고 있다. 자연스러운 리액션과 안정적인 연기로 김고은과의 케미를 완성하며 차세대 로맨스 주자로 입지를 넓히는 분위기다.

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한편 김재원은 드라마 '우리들의 블루스', '킹더랜드' 등을 통해 얼굴을 알렸으며 '유미의 세포들 시즌3'에서 순록 역을 맡아 열연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com