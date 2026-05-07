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'분열+내분 심각' 레알 마드리드 충격 사건, 발베르데-추아메니 주먹다짐→병원 후송 "최악의 긴장 상태"

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사진=Sports Illustrated Futbol
사진=Sports Illustrated Futbol

[스포츠조선 김대식 기자]레알 마드리드 선수단의 분열이 유혈 사태로 이어지고 있다는 충격적인 소식이다.

스페인 마르카는 7일(한국시각) 속보라며 '레알 라커룸의 긴장감이 어제 발생한 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니의 충돌 이후 완화되기는커녕, 지난 몇 시간 동안 더욱 악화되었다. 라커룸 내에서 '매우 심각한' 것으로 분류된 새로운 사건이 발생했으며, 이로 인해 긴급회의가 소집되었고 구단은 징계 처분을 검토하고 있다'고 보도했다.

하루 전 마르카는 레알 훈련장에서 발베르데와 추아메니가 훈련 도중 격한 언쟁을 벌인 후에 주먹다짐 직전까지 갔다고 보도한 바 있다. 하루 만에 두 선수는 다시 충돌했고, 이번 사태는 꽤 심각했다.

AP연합뉴스
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마르카는 '우루과이 출신 발베르데는 병원으로 후송되었으며, 호세 앙헬 산체스 레알 CEO가 선수단 전체를 소집하는 등 구단이 직접 개입하는 사태에 이르렀다. 발베르데와 추아메니가 다시 한번 주역이 된 이번 새로운 에피소드는 라커룸 주변 인물들에 의해 내부적으로 '매우 심각함'으로 규정되었다. 초기부터 수위 높은 언쟁으로 시작된 이번 싸움은 팀원 여러 명이 개입해야 할 정도였으며, 결국 발베르데가 병원으로 향하는 상황으로 끝이 났다'고 설명했다.

하루 전 훈련장에서 다툰 두 선수는 제대로 화해하지도 않은 상태였다. 마르카는 '발베르데는 오전부터 추아메니와의 악수를 거부하며 매우 적대적인 분위기 속에서 훈련을 시작했다. 결국 훈련이 끝난 뒤 라커룸에서 심각한 몸싸움으로 이어졌다. 이 과정에서 추아메니가 의도한 것은 아니었으나, 발베르데는 강한 타격을 입어 상처가 났고 결국 병원 치료가 필요한 상황이 되었다'고 설명했다.

'분열+내분 심각' 레알 마드리드 충격 사건, 발베르데-추아메니 주먹다짐→병원 후송 "최악의 긴장 상태"

마르카는 '이는 단순한 일회성 사건이 아니라, 팀에게 특히 민감한 시기에 내부 공존 체계가 명백히 붕괴되었음을 확인시켜준다. 소식통에 따르면 이번 충돌은 어제 훈련장에 있었던 일보다 '훨씬 더 심각했다'고 한다'고 전했다.

레알은 심각한 비상사태다. 2시즌 연속 무관 위기에 킬리안 음바페의 방출 청원이 전 세계적으로 화제인 것으로도 모자라 핵심 선수인 발베르데와 추아메니가 몸싸움까지 벌였다. 난장판이 아닐 수 없다.

로이터연합뉴스
로이터연합뉴스

마르카는 '사태의 심각성으로 인해 사건 발생 몇 분 만에 라커룸 내에서 긴급회의가 소집되었다. 전례 없는 '위기 관리 위원회'가 열리는 동안 단 한 명의 선수도 훈련장을 떠나지 못했다. 이번 회의의 목적은 이러한 모든 문제를 종식하고, 구단 수뇌부가 심각하게 우려하고 있는 긴장의 고조를 막는 데 있다. 현재 레알의 분위기는 신경전과 내부 분열, 상황이 해결과는 거리가 멀다는 위기감이 팽배한 최악의 긴장 상태'라고 폭로했다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

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