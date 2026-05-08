'손흥민-이강인과 함께 월드컵 포스터 찰칵!' KFA, 팬 대상 특별 SNS 이벤트 진행

사진=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 국가대표 선수들을 응원하는 월드컵 포스터의 주인공이 될 기회가 팬들에게 열린다.

Advertisement

대한축구협회는 8일 '2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 손흥민, 이강인 등 국가대표 선수들과 함께 공식 포스터의 주인공이 될 팬들을 찾는 특별한 SNS 이벤트를 진행한다'고 밝혔다.

2026년 북중미월드컵으로 향하는 여정 속 팬들이 대표팀의 공간을 체험하고 월드컵을 향한 열기를 느낄 수 있는 이벤트다. 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하는 팬들에게 실제 대표팀이 활용하는 공간인 코리아풋볼파크 내 'TV 스테이션'에서 동일한 콘셉트로 프로필을 촬영할 수 있는 기회를 제공한다. 특히 촬영된 프로필 사진은 월드컵 기간 동안 대표팀 공식 SNS 경기 포스터에 실제 선수들의 사진과 함께 활용될 예정이다. 이는 월드컵을 향한 뜨거운 열기를 팬들과 함께 나누고, 선수들에게는 팬들이 언제나 곁에서 함께 뛰고 있다는 응원의 메시지를 전달하기 위해 기획되었다.

한국 축구를 사랑하는 모든 팬에게 열려 있다. 참여 희망자는 협회 공식 국가대표 SNS 모집 게시물에 댓글로 '내가 포스터 속 주인공이 되어야 하는 이유'와 '국가대표팀을 향한 응원 메시지'를 남기면 응모된다.

Advertisement

접수는 8일부터 시작되어 14일 오후 3시에 마감되며, 국가대표팀에 대한 열띤 응원 댓글을 남긴 참여자 중 추첨을 통해 총 12명을 선발한다. 당첨자에게는 본인 외 동반 1인 참여 권한이 부여되며, 결과는 15일 개별 메시지(DM)를 통해 발표된다.

Advertisement

최종 선발된 인원은 22일 코리아풋볼파크에서 진행되는 오프라인 행사에 참석하게 된다. 국가대표팀의 여정을 체험할 수 있는 기회다. 당일 참석자들은 집결지에서 국가대표팀 버스에 탑승하여 코리아풋볼파크로 이동할 예정이다. 대표팀 생활도 엿볼 수 있다. 프로그램은 코리아풋볼파크 시설 투어를 시작으로 국가대표팀 식당에서의 점심 식사, 그리고 메인 이벤트인 전문가 프로필 촬영까지 진행된다. 이날 촬영된 고퀄리티 프로필 사진 및 대표 선수들과 나란히 담긴 SNS용 공식 경기 포스터 제작물은 디지털 원본으로 증정돼 축구팬들에게 뜻깊은 추억을 선사할 예정이다.

이번 이벤트 참여를 위해서는 계정이 전체 공개 상태여야 한다. 안내된 일정에 참석이 가능해야 한다. 오프라인 활동의 생생한 모습은 사진과 영상으로 기록되어 추후 협회의 공식 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

Advertisement

대한축구협회 관계자는 "월드컵이 한달 여 앞으로 남은 시점에 선수들을 향한 팬들의 응원이 대표팀에 큰 힘이 되리라 기대한다"면서 "4년마다 도래하는 축구 축제를 준비하는 선수들의 땀방울과 열정에 큰 성원을 보내주시길 바란다"고 밝혔다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com