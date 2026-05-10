"솔직히 월드컵 발탁 기대합니다" '울산 듀오' 이동경 조현우 실력으로 '어필'…김현석 감독은 "누가 뽑히든 축하해주겠다"[현장인터뷰]

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]김현석 울산 HD 감독이 소속팀 선수의 2026년 북중미월드컵 참가를 고대했다.

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김 감독은 10일 문수축구경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드에서 이동경의 결승골로 1대0 승리한 뒤 이같이 밝혔다.

그는 '홍명보 축구대표팀 감독에게 어필하고 싶은 선수가 있는가'란 질문에 "홍명보 감독님과 코치진이 잘 관찰하고 선수를 뽑을 거라고 생각한다"며 "어떤 선수가 됐든 축하해주고 싶다. 월드컵에서 좋은 활약을 해줬으면 좋겠다"라고 말했다.

울산은 전반 24분 말컹의 어시스트를 받은 이동경이 결승골을 갈랐다. 왼발잡이 2선 공격수인 이동경은 월드컵 참가가 유력한 선수 중 하나다. 최종엔트리 발표(16일)를 6일 남겨둔 이날, 3경기만에 시즌 4호골을 뽑으며 홍 감독에게 '어필'했다. 이동경은 "많이 기대를 하고 있고, 개인적으로 준비도 열심히 하고 있다고 생각한다"라고 솔직하게 고백했다.

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"한편으론 아쉬운 경기력이 있었다고 생각한다"라고 고백한 이동경은 "그래서 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지를 고민하면서 지냈다. 그러다보니 시간이 금방 지났다. 월드컵이 빨리 다가오는 걸 느끼는 것 같다"라고 했다.

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이번 4호골이 홍 감독에게 어필이 됐을 것 같느냐는 물음엔 "공격수가 득점, 도움으로 비춰지는게 중요하다고 생각하지만, 그것보단 내 경기력에 대해 더 신경을 많이 썼던 것 같다. 그런 부분에 있어 좀더 발전할 수 있는 부분을 생각하면서 경기에 임했다. 열심히 뛰다보니 좋은 기회로 득점까지 하게 되어서 더 기뻤다"라고 말했다.

조현우는 이날 4개의 결정적인 선방으로 건재를 과시한 수문장 조현우는 "월드컵과 K리그는 다르다. 오늘은 이 한 경기에 어떻게 하면 공을 막을까를 고민하면서 준비했다"면서도 "물론 세번째 월드컵 참가를 기대하고 있다"라고 솔직하게 말했다.

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울산은 선제득점 과정에서 말컹의 성실한 압박이 빛을 발했다. 말컹은 상대 진영 깊숙한 곳에서 부천 수비수 패트릭를 강하게 압박해 볼 컨트롤 실수를 유도했다. 공을 빼앗은 말컹은 골에어리어에 있는 이동경에게 정확한 패스를 찔러 결승골을 도왔다. 이는 철저하게 김 감독이 준비한 전술에서 비롯된 장면이었다. 이동경은 "오늘 경기 컨셉은 전방 압박이었다. 말컹의 좋은 압박을 통해 좋은 찬스가 나온 것 같다. 말컹이 (골을)떠먹여준 것 같아 고맙게 생각한다"라며 웃었다.

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김 감독은 올 시즌 들어 처음으로 스리백 카드를 빼들었다. 이재익 김영권 서명관이 수비진에 늘어서서 9경기만의 무실점을 뒷받침했다. 김 감독은 "스리백과 포백은 다르지 않다고 생각한다. 어떤 포메이션을 꺼내도 결국 경기장 안에서 어떻게 수행하고 뛰어주느냐에 따라 (경기력이)달라진다. 하지만 오늘 스리백으로 클린시트를 했고, 앞으로 발전시키면 더 좋아질 것 같다"라며 향후 두 수비 전술에 대한 병행을 예고했다. 조현우는 "수비수들이 열심히 뛰어준 덕에 무실점을 할 수 있었다. 무실점은 정말 오랜만인 것 같다"라며 웃었다.

지난 12라운드 김천 상무전(2대1 승)에서 3경기 무승을 끊어낸 울산은 2연승을 질주하며 7승2무4패 승점 23점을 기록, 선두 FC서울(승점 26)을 승점 3점차로 추격했다. 김 감독은 "플랜B를 오늘 가동을 했는데 좋은 결과를 얻었다. 홈에서 분위기 전환도 시켰고, 서울 쫓아가는 계기가 됐다. 만족스러운 경기였다"라고 총평했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com