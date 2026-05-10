'졌잘싸' 박진섭 감독 "무패행진 깨진 것 아쉬워, 마무리 더 좋아져야"[현장 기자회견]

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[부산=스포츠조선 박찬준 기자]"7경기 무패 깨진 것 아쉽다. 마무리가 더 좋아져야 한다."

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박진섭 천안시티FC 감독의 아쉬움이었다. 천안은 10일 부산구덕운동장에서 열린 부산 아이파크와의 '하나은행 K리그2 2026' 11라운드에서 김현민에게 결승골을 내주며 0대1로 패했다. 구단 역사상 최장인 7경기 무패를 달리던 천안은 아쉽게 무패행진이 마감됐다.

경기 후 기자회견에 나선 박 감독은 "선수들은 최선을 다했다. 7경기 무패가 깨진게 아쉽다. 지금까지 온 부분에 대해서는 자랑스럽게 생각해도 될 것 같다. 마무리를 하는 부분에서 아쉽다. 페널티킥도 놓쳤다. 득점을 하지 못한 것은 앞으로의 과제가 될 것 같다"고 했다.

이어 "경기 준비한데로 잘해줬다. 디테일의 차이인 것 같다. 상대 진영에서 조금 더 세밀해야 한다. 마무리 측면에서 정확하지 못했다. 아직 부족한 부분이 있는 것 같다"고 했다. 득점이 나오지 못하는 것에 대해 "선수의 영역이지만, 또 훈련으로 만들 수 있는 부분이기에 더 잘 만들어야 할 것 같다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com