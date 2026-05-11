'역대급 화제 만발, 엘 클라시코' 래시포드 환상 결승골 폭발! 바르셀로나 29번째 조기 우승 2연패, '내분' 레알 마드리드 2-0 완파..16년 만의 무관 신세

우승한 바르셀로나 선수들 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]FC바르셀로나가 홈에서 라이벌 레알 마드리드를 제압하며 리그 조기 우승을 확정했다. 역대급 화제가 만발했던 '엘 클라시코'의 승자는 바르셀로나였다.

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부친상을 당하고도 한지 플릭 감독이 벤치를 지킨 바르셀로나가 숙적 레알 마드리드를 꺾고 통산 29번째 라리가 우승을 확정했다. 플릭 감독의 아버지는 이번 라이벌전이 벌어진 당일 아침 별세했다. 바르셀로나가 11일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프 누에서 벌어진 레알 마드리드와의 2025~2026시즌 라리가 35라운드 홈 경기서 2대0 완승, 세 경기를 남기고 조기 우승을 확정했다. 승점 91점이 된 바르셀로나는 2위 레알 마드리드(승점 77)와의 승점차를 무려 14점까지 벌렸다.

바르셀로나는 리그 11연승이자 이번 시즌 홈 18경기 전승을 기록하며 리그 2연패를 달성했다. 자신들이 보유한 라리가 역대 최다 승점차 우승 기록(15점) 경신 가능성을 남겨두고 있다. 바르셀로나가 엘 클라시코에서 우승을 확정한 건 이번이 역대 처음이다.

야말과 하피냐 로이터

이날 레알 마드리드의 미드필더 오렐리앙 추아메니는 주중 훈련장에서 팀 동료 페데리코 발베르데와 몸싸움을 벌였음에도 선발 명단에 이름을 올렸다. 당시 사건으로 발베르데는 머리 부상을 입어 병원으로 이송되었으며, 두 선수 모두 50만유로의 벌금을 부과받았다. 발베르데는 출전 명단에서 제외됐다. 에이스 킬리안 음바페도 전력에서 빠졌다.

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레알 마드리드는 바르셀로나의 우승 축하 세리머니를 늦추기 위해 승리가 반드시 필요했다. 그러나 바르셀로나가 경기 시작 9분 만에 결승골을 가져갔다. '임대생' 마커스 래시포드가 페널티 박스 외곽에서 환상적인 프리킥을 골대 상단 구석으로 차 넣었다. 이 골로 래시포드는 이번 시즌 리그 14호골을 기록했다.

AP

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바르셀로나는 전반 18분 페란 토레스가 추가골을 터트렸다. 토레스는 다니 올모의 절묘한 패스를 받아 마무리했다. 홈팀이 2-0으로 앞서자 이미 경기장 분위기는 축제 열기로 달아올랐다.

레알 마드리드는 즉각적인 반격에 나섰고 곤살로 가르시아가 일대일 기회를 맞았으나 슈팅은 옆 그물을 때렸다. 후반전, 바르셀로나는 상대에게 대패를 안겨 주려고 파상공세를 펼쳤다. 레알 마드리드도 전체 라인을 끌어올려 공격적으로 맞대응했다. 양 팀 선수들이 충돌하며 경기가 과열되기도 했다. 라울 아센시오와 다니 올모가 경고를 받았다.

헹가래를 받는 플릭 감독 AP

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레알 마드리드 수문장 쿠르투아는 수차례 선방으로 추가 실점을 막았다. 후반 15분, 주드 벨링엄의 골이 오프사이드로 취소됐다. 경기는 바르셀로나의 2골차 승리로 끝났다. 레알 마드리드는 만회골을 노렸지만 결국 득점에 실패했다. 레알 마드리드는 2009~2010시즌 이후 두 번째로 무관으로 이번 시즌을 마감하게 됐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com