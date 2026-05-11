"LEE 재계약 협상 중단" 이강인 선발 복귀 PSG, 브레스트 1-0 제압 '리그 5회 연속 우승까지 승점 -1'

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Brest - Parc des Princes, Paris, France - May 10, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in REUTERS/Abdul Saboor

Paris Saint-Germain's South Korean midfielder #19 Lee Kang-in dribbles past Brest's French forward #10 Romain Del Castillo (R) and Brest's Malian midfielder #23 Kamory Doumbia during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Stade Brestois 29 (Brest) at the Parc des Princes stadium in Paris on May 10, 2026. (Photo by Xavier GALIANA / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹·PSG)이 선발 복귀했다. 팀의 정규리그 5연속 우승에 힘을 보탰다.

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PSG는 11일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 브레스트와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 홈경기에서 1대0으로 이겼다. PSG는 최근 4경기 무패(3승1무)를 기록했다. 23승4무5패(승점 73)를 기록하며 1위 자리를 굳게 지켰다. 2위 랑스(승점 67)와의 격차는 6점이다. 리그 종착지까지 두 경기 남은 상황에서 PSG는 승점 1점만 추가하면 리그 우승을 확정한다. PSG가 남은 두 경기에서 모두 패하더라도, 2위 랑스가 역전 우승을 차지하기는 쉽지 않다. 15골에 달하는 득실 차를 뒤집어야 하기 때문이다. 공교롭게도 PSG와 랑스는 14일 정면 충돌한다. 이후 PSG는 파리FC(18일)와 시즌 최종전을 치른다.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Brest - Parc des Princes, Paris, France - May 10, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in in action with Brest's Kamory Doumbia REUTERS/Abdul Saboor

PSG's Lee Kang-in, right, attempts a shot on goal during the French League One soccer match between Paris Saint Germain and Brest in Paris, France, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

이강인은 이날 4-3-3 포메이션의 오른 측면 공격수로 선발 출전했다. 그는 지난 7일 독일 원정에서 치른 바이에른 뮌헨(독일)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 4강 2차전엔 벤치 대기했다.

선발 복귀한 이강인은 전반 추가 시간 페널티 지역 오른쪽으로 파고들다 상대 수비수의 발에 걸려 넘어져 부상 우려를 낳았다. 다행히 하프타임 이후 다시 모습을 드러냈다. 다만, 이강인은 공격 포인트를 기록하지 못한 채 후반 8분 데지레 두에와 교체되며 경기를 마쳤다. PSG는 이강인 대신 그라운드를 밟은 두에가 결승골을 넣으며 승리를 챙겼다. 두에는 후반 37분 페널티 박스 외곽에서 공을 잡은 뒤 과감하게 안쪽으로 치고 들어갔다. 낮게 깔아 찬 정교한 오른발 슈팅으로 득점을 완성했다. PSG는 두에의 결승골을 지키며 승리를 거머쥐었다.

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한편, PSG는 아스널(잉글랜드)과 UCL 결승전을 앞두고 있다. 이강인의 미래도 바뀔 가능성이 제기됐다. 프랑스 언론 풋메르카토는 'PSG가 모든 계약 협상을 일시적으로 중단하기로 했다. 최근 몇 달 동안 PSG 경영진은 여러 선수들과 계약 협상을 진행해 왔다. 여기에는 우스만 뎀벨레, 브래들리 바르콜라, 이강인 등이 포함된다. 하지만 UCL 결승전 전까지 추가 미팅은 예정돼 있지 않다. 이 기간 동안 다른 클럽, 특히 인기 있는 선수들에게 접촉할 기회가 생길 수 있다. 선수 에이전트 입장에서는 이러한 상황이 오히려 유리하게 작용할 수도 있습니다. 결승전에서 우승한다면 선수 계약 재협상 시 유리한 위치를 점할 수 있기 때문'이라고 보도했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com