"선수가 여자 감독 말 듣겠냐" 우니온 에타 감독, 성차별 딛고 女지도자 최초 유럽 5대리그 승리 쾌거…재성-우영 코리안더비서 '방긋'

출처=분데스리가 공식 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]유럽 5대리그 초유의 역사가 쓰였다.

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마리루이즈 에타 우니온 베를린 임시감독이 여성 지도자로는 최초로 유럽 5대리그에서 승리를 거두는 기염을 토했다. 우니온은 11일(한국시각) 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 마인츠와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 33라운드에서 3대1로 승리했다. 4번째 경기에서 데뷔승을 차지한 후 두 주먹을 불끈 쥔 에타 감독은 "기쁘다. 늘 이기고 싶었고, 오늘도 마찬가지였다. 우리가 오늘 승리하는 방식도 무척 마음에 든다"라고 'DAZN'과의 인터뷰에서 소감을 밝혔다. 그는 '자신의 감독직을 어떻게 평가해 주길 바라느냐'는 질문에 "그런 건 중요하지 않다. 최선을 다해 팀을 운영하고, 승점을 따내고, 승리하는 것이 목표였다. 그걸 위해 매일 노력해왔다. 많은 노력을 기울였기에 오늘 좋은 경기력을 보여줄 수 있었다고 생각한다. 나에게도 중요한 결과"라고 덧붙였다.

에타 감독은 지난달 성적 부진으로 경질된 슈테판 바움가르트 감독 후임으로 우니온 지휘봉을 잡았다. 여성 지도자가 유럽 5대리그(잉글랜드, 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 남자 1부 사령탑이 되어 유리 천장을 깬 최초의 케이스로, 큰 관심을 받았다. 일부팬은 '선수가 여자 감독 말을 듣겠냐'라며 몰상식한 성차별 발언을 쏟아냈지만, 구단측은 '성별이 아니라 지도자의 자질을 평가하라'고 맞섰다.

에타 감독은 브레멘 U-15 남자팀 감독, 독일 여자 축구대표팀 코치를 거쳐 2023년부터 우니온의 U-19 남자팀 코치와 1군 코치를 지냈다. 누구보다 우니온을 잘 아는 인물이었다.

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시작은 불운했다. 볼프스부르크와의 30라운드 홈 경기에서 1대2로 패배를 맛봤다. 이어진 라이프치히와의 31라운드 원정경기에서도 1대3으로 졌다. 산술적으로 잔류 가능성이 높았던 우니온은 3연패 늪에 빠져 위기감이 고조됐다.

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에타 감독은 지난 2일 쾰른과의 32라운드에서 0-2로 끌려가던 경기를 후반 막판에 따라붙어 2대2 무승부를 거두며 처음으로 승점을 확보하는데 성공했다. 그리고 이날 역사적인 승리를 거뒀다. 우니온은 9승9무15패 승점 36점을 기록하며 12위로 뛰어올랐다.

우니온은 전반 38분 안드레이 일리지치의 선제골로 전반을 1-0으로 앞선채 마쳤다. 후반 3분 쉐랄도 베커에게 동점골을 내준 우니온은 긴 시간 팽팽한 접전을 이어갔다. 에타 감독은 후반 14분 리반 부르쿠를 빼고 부상을 털고 돌아온 정우영을 교체투입했다. 마인츠도 후반 25분 파울 네벨을 빼고 이재성을 투입하면서 코리안더비가 성사됐다.

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발가락 부상을 당했던 이재성은 지난달 10일 이후 꼭 한 달만에 그라운드에 복귀해 월드컵 청신호를 밝혔다.

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1-1 무승부 기운이 감돌던 후반 43분 일리지치의 패스를 받은 올리버 버크가 다시 앞서가는 골을 터뜨렸다. 후반 추가시간 1분엔 요시프 주라노비치가 쐐기골을 터뜨리며 에타 감독에게 잊지 못할 승리를 선물했다. 에타 감독은 두 경기 연속 교체술을 발휘했다.

에타 감독은 우니온 임시 사령탑으로 이제 한 경기를 남겨뒀다. 16일 아우크스부르크전까지 지휘한 후 예정된대로 우니온 여자 1군팀을 맡으러 떠난다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com