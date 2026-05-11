'아시아 최강' 일본 최악의 오피셜 나온다...日 손흥민 월드컵 OUT 유력 "2개월 부상, 비상 걸렸다"

스포츠조선DB

사진=교도통신

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 축구에 생각하지도 않았던 공식발표가 나올 것으로 보인다.

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일본 스포니치 아넥스는 11일(이하 한국시각) '잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이튼 소속의 일본 대표팀 미드필더인 미토마 카오루가 지난 9일, 울버햄튼전에서 왼쪽 허벅지 뒤쪽 부상을 입어 6월 11일 개막하는 북중미 월드컵 출전이 불투명해질 가능성이 제기되었다'고 보도했다.

매체는 '공식 진단명은 발표되지 않았으나, 복수의 관계자에 따르면 근육 파열로 전치 약 2개월이 소요될 것으로 판명되었다. 사상 첫 우승을 목표로 오는 15일 월드컵 최종 명단 발표를 앞두고 있던 '모리야스 재팬'에 비상이 걸렸다'고 설명했다.

미토마의 소속팀 브라이튼은 9일(한국시각) 영국 브라이튼의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 리그 36라운드에서 3대0으로 승리했다. 브라이튼은 이번 승리로 유럽대항전 진출 가능성을 높였다.

로이터연합뉴스

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하지만 일본 에이스인 미토마에게는 최악의 상황이 연출됐다. 미토마는 후반 10분 왼쪽에서 돌파를 시도한 후 햄스트링을 붙잡고 쓰러졌다. 미토마는 부상이 가볍지 않다는 걸 직감했고, 그대로 벤치에 사인을 보냈다. 의료진이 투입돼 미토마의 상황을 살폈지만 선수는 뛸 수 없는 상태였다. 미토마는 부상이 심각하다는 걸 직감했는지 얼굴을 감싸쥐었다.

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파비안 휘르첼러 브라이튼 감독은 "햄스트링 부상으로 보였다. 검사 결과를 기다려봐야 정확히 말할 수 있겠지만, 겉보기에는 상태가 그리 좋아 보이지 않는다"며 걱정스러운 반응을 보였다. 현지 매체에 따르면 미토마는 경기 후 목발을 짚고 경기장을 떠난 것으로 알려졌다. 목발을 짚을 정도라는 건, 홀로 제대로 걷지도 못한다는 이야기.

햄스트링 부상을 얼마나 다쳤는지에 따라서 회복에 필요한 시간이 천차만별이다. 짧으면 2주 안에도 돌아올 수 있지만 파열 같은 경우에는 수술이 필요해 3개월 이상의 회복이 필요할 수도 있다. 미토마의 부상은 후자에 가까운 것으로 보인다.

AP연합뉴스

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스포니치 아넥스는 '미토마는 일본 대표팀이 6월 14일 네덜란드전을 시작으로 치를 월드컵 조별리그 3경기는 물론, 28일부터 시작되는 결승 토너먼트도 대부분 결장할 것으로 보인다. 목발을 짚고 경기장을 떠난 것으로 보도된 미토마가 15일 월드컵 명단 발표에 포함될 가능성은 매우 낮아졌다'고 언급했다.

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이어 '미토마가 이탈하게 된다면 모리야스 재팬에 미치는 타격은 헤아릴 수 없다. 세계 최고 무대인 EPL에서 부상에 울었던 이번 시즌은 25경기 3득점 1도움에 그쳤지만, 지난 시즌에는 일본인 선수 최초로 두 자릿수 득점(10골)을 기록했다. 대표팀에 복귀했던 지난 3월 영국 원정에서는 잉글랜드전 득점으로 성지 웸블리에서의 역사적인 첫 승리를 견인했다. 유럽 본토에서 일본 축구의 약진을 상징하는 존재가 된 만큼, 월드컵에서도 핵심 중의 핵심으로 활약이 기대되던 상황'이라며 아쉬움을 드러냈다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com