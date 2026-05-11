홍명보호 초대형 호재, 시즌 11호골 유럽파 탄생...양현준 커리어 하이! 월드컵 직전 대폭발

사진=셀틱

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[스포츠조선 김대식 기자]양현준이 2026년 북중미월드컵을 앞두고 계속해서 좋은 흐름을 타고 있다.

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양현준의 셀틱은 10일(한국시각) 스코틀랜드 글레스고의 셀틱 파크에서 열린 레인저스와의 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 36라운드 경기에서 3대1로 승리했다.

양현준은 4-2-3-1 포메이션에서 왼쪽 날개로 선발 출장했다. 셀틱은 전반 9분 만에 토트넘 유망주인 마이키 무어에게 실점하면서 끌려갔다. 하지만 양현준이 팀에 활력을 불어 넣었다.

전반 23분 우측에서 공격한 셀틱, 아르네 엥겔스가 페널티박스까지 침투해 공을 받았다. 엥겔스가 중앙으로 공을 연결했고, 양현준이 뒤에서 등장해 밀어 넣었다. 양현준의 리그 8호골이자 시즌 11호골이었다.

사진=셀틱

양현준의 동점골로 기세를 높인 셀틱은 후반전에 역전승을 만들었다. 후반 8분 일본 국가대표 공격수 마에다 다이젠이 역전골을 터트렸고, 후반 12분에 쐐기골까지 만들어내면서 승리를 완성했다.

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올드펌 더비에서 양현준의 활약은 셀틱의 기적적인 역전 우승 가능성을 높였다. 리그 2경기가 남은 가운데, 셀틱은 리그 1위인 하츠를 승점 1점차로 추격했다. 하츠가 조금이라도 삐긋하는 순간, 최근 패배를 모르고 진격 중인 셀틱이 선두를 ㅤㅃㅒㅤ앗을 수도 있을 것이다.

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양현준의 이번 시즌 빛나는 활약은 홍명보호에 호재다. 손흥민, 오현규, 이강인, 이재성이 자리하고 있는 공격진에 양현준이 주전으로 기용될 가능성은 낮지만 후반 교체 카드로 충분히 활용해볼 수 있다. 스피드와 돌파력을 가지고 있는 선수고, 이번 시즌에는 득점력도 좋아진 상태.

사진=셀틱

황희찬이 부진하고, 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에 있는 다른 2선 자원들의 공격 파괴력이 아쉬웠던 시즌. 양현준은 다른 경쟁자들보다 더 좋은 평가를 받을 수밖에 없다. 양현준은 11골 2도움으로 커리어 하이 시즌을 만들어내는 중이다. 흐름적인 측면에서 보면 제일 좋다.

또한 양현준은 이번 시즌 셀틱에서 윙백으로도 기용된 적이 있다. 양현준에게는 비교적 생소한 포지션이었지만 충분한 가능성을 보여줬다. 여전히 윙백에 대한 고민이 남아있는 홍명보호라 공격적인 경기 운영이 필요할 때는 양현준을 윙백에 넣는 전술도 충분히 고려해볼 수 있다.

김대식 기자