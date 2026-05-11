'리그 0골' 공미 손흥민, 45분 내내 '슈팅 1회'→리그 9호 도움...LAFC, 또 수비 '와르르' 휴스턴 상대 전반 1-2 마무리 (전반 종료)

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민을 공격형 미드필더로 기용한 선택, 아쉬움과 희망이 공존했다.

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LAFC는 11일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴과의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 12라운드 경기에서 전반을 1-2로 마쳤다.

분위기 반전이 절실한 LAFC다. 올 시즌 개막 이후 순항하던 LAFC 기세는 어느새 곤두박질쳤다. LAFC(승점 21)는 리그 선두에서 답답한 경기력을 거듭하며 3위까지 밀려난 상황, 선두 새너제이(승점 29)와의 격차를 좁혀야 하는 입장이다. 최근 리그 5경기 성적은 1승2무2패, 우승 후보라고 평가받기에는 턱 없이 부족한 성적이다.

LAFC는 휴스턴을 상대로 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 나단 오르다스, 손흥민은 다비드 마르티네스, 제이콥 샤펠버그와 2선에 자리했다. 3선은 스테판 유스타키오와 마르코 델가도가 호흡을 맞췄다. 포백은 세르지 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 데이 세구라가 구성했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다. 손흥민의 공미 기용은 그간 꾸준히 실패를 거뒀지만, 마크 도스 산토스 감독은 포기하지 않았다.

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휴스턴은 3-4-2-1 포메이션으로 맞섰다. 원톱에 에제키엘 폰세, 2선은 길레르미 아우구스토, 마테우츠 보거츠가 자리햇다. 중원은 로렌스 에날리, 잭 맥글린, 디아디에 사마세쿠, 펠리페 안드라데가 구성했다. 스리백은 어구스틴 레시, 안토니오 카를로스, 아르투르, 골키퍼 장갑은 조나단 본드가 꼈다.

로이터연합뉴스

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답답하던 '0'의 흐름을 깬 것은 휴스턴이었다. 전반 25분 하프라인에서 순식간에 박스 근처로 전진한 에날리가 박스 정면의 맥글린에게 패스를 전달했다. 맥글린은 망설이지 않았다. 곧바로 중거리 슛을 시도했고, 날카로운 궤적을 그린 공은 LAFC 골망을 흔들었다.

선제 실점을 허용한 LAFC는 반격에 나섰다. 전반 28분 프리킥 상황에서 손흥민이 박스 안으로 올린 크로스를 샤펠버그가 제대로 잡지 못하며 슈팅까지 연결하지 못했다.

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휴스턴이 격차를 벌리며, LAFC 수비를 허물었다. 전반 35분 페널티박스 정면에서 얻은 프리킥 기회, 키커로 나선 아우구스토의 슈팅은 델가도의 발에 맞으며 요리스가 몸을 날린 궤적을 조금 벗어났다. 골문 안으로 향하며 LAFC는 추가 실점을 허용했다.

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LAFC가 전반 종료 전 한 골을 만회했다. 손흥민의 발끝에서 시작됐다. 전반 추가시간 손흥민의 패스가 수비 사이로 빠져들었고, 이를 잡은 샤펠버그가 크로스를 올렸다. 오르다스가 문전에서 슈팅으로 연결한 공은 수비를 맞고 골문 안으로 향했다. 손흥민의 패스 센스가 돋보이는 장면, 세컨더리 어시스트가 인정되며 손흥민은 리그 도움을 9개로 늘렸다.

손흥민은 전반 막판까지 공격의 끈을 놓지 않았다. 전반 추가시간 2분 손흥민은 엄청난 스프린트로 역습 상황 득점을 노렸으나, 마르티네스의 크로스가 한 발 늦으며 손흥민에게 향하지 못했다. 손흥민은 아쉬움에 땅을 쳤다.

전반은 휴스턴의 2-1 리드로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com