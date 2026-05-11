'韓 축구 초대박' 이강인 미쳤다! 박지성 이후 최초의 빅리그 3연패 가능!...PSG 승점 1점만 가져오면 우승

사진=이강인 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]박지성 이후 이렇게 압도적인 우승 이력을 가진 선수는 이강인이 처음이다.

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파리생제르맹(PSG)은 11일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 브레스트와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 홈경기에서 1대0으로 이겼다. 승점 73점을 달성한 PSG는 우승 9부 능선을 남았다. 2경기 남은 가운데, 2위 RC랑스와의 승점 차가 6점이다. 승점 1점만 가져와도 우승이 확정되는 PSG다.

이강인은 이날 4-3-3 포메이션의 오른 측면 공격수로 선발 출전했다. 이날 PSG는 바이에른 뮌헨과의 유럽챔피언스리그(UCL) 4강 2차전에 출전했던 선수들에게 대부분 휴식을 줬다. 대대적인 로테이션 속에 이강인이 막중한 역할을 맡았다.

로이터연합뉴스

하지만 주전급 선수들이 거의 나오지 않은 PSG의 경기력은 다소 아쉬웠다. 기회는 계속 창출했지만 득점으로 마무리하는데 어려움을 겪었다. 이강인은 전반 20분 페널티박스 오른쪽에서 과감하게 슈팅을 시도했지만 골키퍼 정면이었다. 전반 27분에는 우측에서 돌파 후 날카롭게 크로스를 올려줬지만 수비가 먼저 차단했다.

이강인은 전반 추가시간 페널티박스 오른쪽으로 파고들면서 슈팅을 시도할 때 상대 선수의 발을 차버리면서 부상을 호소했지만 후반전 다시 뛰었다. 그러나 8분 후 데지레 두에와 교체됐다. 이강인 대신 그라운드를 밟은 두에가 결승골을 넣으며 승리를 챙겼다. 두에는 후반 37분 페널티박스 외곽에서 공을 잡은 뒤 과감하게 안쪽으로 치고 들어가 중요한 결승골을 터트렸다. 님은 시간 동안 PSG는 두에의 결승골을 지키며 승리를 거머쥐었다.

로이터연합뉴스

이제 우승이 보이고 있는 PSG다. 남은 2경기를 모두 패배해도 랑스가 골득실에서 크게 밀리고 있는 중이다. 현재 골득실이 15골 차이가 난다. PSG가 역전 우승을 허용하려면 2경기 내내 대패해야 하며 랑스가 2연승을 하는 동안 모두 대승을 거둬야 한다. 현실적으로 가능성이 매우 낮다. 하필 또 다음 상대가 랑스다. PSG는 랑스를 상대로 패배하지만 않는다면 리그 5연패가 확정된다.

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이강인 기준에서 보면 리그 3연패다. 2023~2024시즌 PSG 유니폼을 입은 뒤로 이강인은 매 시즌 리그 우승을 차지하고 있다. 유럽 빅리그에서 한국 선수가 리그에서 많은 트로피를 차지하고 있는 건 박지성 이후 최초라고 할 수 있다. 박지성은 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 시절, 2006~2007시즌부터 2008~2009시즌까지 리그 3연패를 한 적이 있다.

AP연합뉴스

곧 우승 트로피를 손에 쥘 이강인이지만 미래는 고민해야 하는 상황. PSG는 이강인과의 재계약을 원하지만 이강인은 중요한 경기를 뛰지 못하는 상황에 만족할 수가 없을 것이다. 아틀레티코 마드리드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 이강인에게 관심을 가지고 있다. 2026년 북중미월드컵까지 미래를 고민해도 이상하지 않다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com