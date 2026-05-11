"중꺾마!" '해냈다' 양현준, 유럽 세 시즌 만에 '두 자릿수 득점' 달성…'홍명보호' 기대감 UP

Celtic's Yang Hyun-Jun celebrates scoring his side's first goal during the Scottish Premiership soccer match between Celtic and Rangers, in Glasgow, Sunday May 10, 2026. (Andrew Milligan/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

사진=셀틱 공식 계정 캡처

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양현준(24·셀틱)이 유럽 진출 세 시즌 만에 처음으로 공식전 '두 자릿수 득점'을 달성했다.

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그는 10일(이하 한국시각) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 라이벌 레인저스와의 '올드 펌 더비'에서 0-1로 밀리던 전반 23분 천금 동점골을 꽂아 넣었다. 페널티지역 오른쪽에서 아르네 엥겔스가 내준 패스를 페널티지역 정면에서 오른발 슛으로 마무리했다.

2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 8호골이자 공식전 10호골이었다. 양현준은 후반 36분 벤치로 물러날 때까지 그라운드 곳곳을 누비며 팀의 3대1 역전승에 앞장섰다. 리그 5연승을 달린 셀틱(승점 76)은 1위 하트 오브 미들로시언(승점 77)을 승점 1점 차로 추격하며 우승 경쟁의 희망을 이어갔다.

2002년생 양현준은 K리그에선 '신데렐라'였다. 부산정보고를 졸업한 그는 2021년 강원FC에 입단했다. 그러나 1년을 기다려야 했다. B팀에서 에이스로 활약했고, 2022년 잠재력을 폭발했다. 2022시즌 K리그 36경기에서 8골-4도움을 올리며 영플레이어상까지 수상했다.

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그는 셀틱의 '레이더망'에 잡혔다. 2023~2024시즌을 앞두고 셀틱으로 이적했다. 힘겨운 시간도 있었다. 감독 교체 등으로 어수선한 시기, 제대로 기회를 얻지 못하기도 했다. '꿈'은 꺾이지 않았다. 양현준은 '멀티 플레이어'로서의 능력을 극대화해 핵심으로 자리잡았다. 그는 측면 공격수지만, 윙백까지 소화하며 자신의 가치를 높였다.

Celtic's Yang Hyun-Jun scores their side's first goal during the Scottish Premiership soccer match between Celtic and Rangers, in Glasgow, Sunday May 10, 2026. (Andrew Milligan/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

사진=셀틱 공식 계정 캡처

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지난 시즌까지만 해도 이적 가능성이 제기됐지만, 지금은 셀틱의 '판매 불가' 선수가 됐다. 실제로 마틴 오닐 셀틱 감독이 겨울이적시장에서 양현준의 이적을 막은 것으로 알려졌다. 양현준은 올 시즌 셀틱에서 최고의 시간을 보내고 있다. 그는 2025~2026시즌 셀틱 올해의 선수 시상식에서 영플레이어상과 올해의 골(1월 레인저스전 득점), 2관왕의 영예를 안았다.

양현준은 이제 30일 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵을 정조준한다. 생애 첫 월드컵 출전을 노린다. 양현준은 멀티 능력을 인정받아 지난 3월 홍명보호에 재발탁돼 유럽 원정을 함께했다. 홍명보 국가대표팀 감독은 16일 최종 명단을 발표, 본 무대를 향해 달려갈 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com