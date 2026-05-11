'10년 동행 파트너' FC안양, 김천전에서 평촌서울나우병원 브랜드데이 ‘NOW DAY’ 진행

사진=FC안양

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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 김천상무와의 홈경기에서 브랜드데이로 팬들을 맞이한다.

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FC안양이 오는 13일에 진행되는 김천과의 홈경기를 평촌서울나우병원과 함께하는 브랜드데이 'NOW DAY'로 개최한다.

오랜 기간 안양과 관계를 쌓아온 파트너, 평촌서울나우병원은 지난 2016년 FC안양과 공식 지정병원 협약을 체결한 이후 약 10년간 구단의 메디컬 스폰서로 함께하고 있다. 홈경기 의료 지원은 물론 선수단 메디컬 테스트, 이벤트 및 행사 개최 등 다양한 분야에서 꾸준한 지원을 이어오며 FC안양과 동행했다.

팬들을 위한 행사와 선물도 준비되어 있다. 이번 브랜드데이를 맞아 경기장을 찾는 팬들을 위한 다채로운 현장 이벤트도 준비된다. 경기 당일 입장 관중에게는 평촌서울나우병원과 FC안양이 협업해 제작한 리유저블백이 증정될 예정이다.

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경기 시작 전 장외 행사장에서는 팬 참여형 이벤트가 운영된다. '돌려 돌려 돌림판', '풋볼링', '관절 통증을 잡아라', '사랑의 처방전' 등 다양한 체험 부스를 통해 관람객 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 진행된다. 하프타임에는 전광판 이벤트를 통해 MRI 검진권, FC안양 유니폼 등의 경품을 제공할 계획이다.

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평촌서울나우병원 정재윤 대표원장은 "브랜드데이를 맞아 FC안양 팬 여러분이 즐길 수 있는 여러 이벤트와 경품을 준비했다. 경기장을 찾은 팬분들께 좋은 추억이 되길 바란다"며 "FC안양의 공식 지정병원, 그리고 안양시 유일의 보건복지부 지정 관절전문병원으로서, 앞으로도 구단의 선전과 발전을 위해 아낌없이 지원하며, 안양 시민분들의 건강을 위해서도 계속하여 노력하겠다"고 전했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com