"월드컵 준비 돕고, 유망주 경험치 쌓고" 홍명보호-FC서울 훈훈한 '윈윈'…챔피언십 3인 미니캠프에 오산고 훈련파트너 차출

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀이 2026년 북중미월드컵 본선을 앞두고 국내에 차린 '미니캠프'에 FC서울 유스 선수들이 훈련 파트너로 참석한다.

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미드필더 백승호(버밍엄시티), 윙어 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 등 이달 초 일찌감치 시즌을 끝낸 잉글랜드 챔피언십 삼총사는 11일부터 15일까지 5일 일정으로 FC서울의 훈련센터인 구리GS챔피언스파크로 출퇴근하며 훈련에 임한다.

오는 18일 월드컵 대표팀 본진이 월드컵 사전캠프지인 미국 솔트레이크시티로 떠날 예정인 가운데, 시즌 후 짧은 휴식을 마친 이들 세 명은 누누 마티아스, 이재홍 축구대표팀 피지컬 코치의 주도 하에 컨디션 관리에 주력할 계획이다. 대표팀 선수들의 컨디션을 고르게 맞추기 위한 홍명보호의 '디테일'이다.

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여기에 발목 부상으로 장기 결장 중인 핵심 미드필더 황인범(페예노르트)도 구리GS챔피언스파크로 회복에 전념한다. 황인범은 지난주부터 대표팀 의무팀, 피지컬 트레이너의 관리를 받고 있다. 2024년 FC서울 유니폼을 입고 뛴 황인범은 익숙한 환경에서 런닝 등을 통해 몸상태를 끌어올리고 있다. 어느정도 속도를 낼 정도로 상태가 호전된 것으로 알려졌다. 16일 월드컵 최종엔트리에 뽑힐 가능성이 높아 보인다.

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대한축구협회는 챔피언십 삼총사만으로 훈련을 하기엔 부족하다는 판단하에 FC서울에 훈련 파트너 협조를 요청했다. 서울은 축구대표팀의 월드컵 준비를 돕기 위해 흔쾌히 선수 차출에 응했다는 후문이다. 서울 1군 훈련 시간을 피해 구리 훈련장을 공유하는 조건이다.

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서울은 유스팀인 오산고 선수 5명(필드 플레이어 3명, 골키퍼 2명)이 이날 훈련 파트너로 국가대표 선수들과 함께 땀을 흘렸다. 필드 플레이어는 미드필더, 풀백 포지션으로 알려졌다. 이들에겐 '유럽파 국가대표' 선수들과 직접 훈련을 해볼 절호의 기회다. '윈-윈'이다.

황인범과 같은 팀 소속인 청소년 대표 미드필더 배승균도 훈련에 참여한 것으로 알려졌다. 배승균은 올 시즌 네덜란드 2부 도르트레흐트에서 임대 신분으로 활약했다.

스포츠조선DB

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월드컵 예선부터 홍명보호에 꾸준히 승선한 챔피언십 삼총사의 월드컵 최종엔트리 발탁이 유력해보이는 건 사실이지만, 100% 확정된 것은 물론 아니다. 홍 감독은 12~13일에 열리는 K리그1 14라운드까지 체크한 뒤 최종명단을 확정할 예정이다. 선발 기준은 5월에 최상의 컨디션을 유지한 선수다.

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18일 홍 감독과 국내파가 포함된 선발대가 사전캠프지인 미국 솔트레이크시티로 떠난다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com