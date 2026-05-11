"죄송합니다" 홍명보호 핵심 오현규 공개 사과→"그만두라면 그만하겠다" 감독 폭탄 선언...사령탑 교체 트라우마 어쩌나

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규의 커리어가 감독 문제로 다시 한번 꼬이게 될까.

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베식타시는 10일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스티디움에서 열린 트라브존스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 수페르리가 33라운드에서 1대2로 패배했다. 이번 패배로 베식타시는 3위 트라브존스포르와의 격차가 더 벌어졌다.

이날 경기장에서 베식타시 팬들은 경기 후 5분 동안 응원을 하지 않았다. 이번 시즌 구단의 행보에 대한 불만을 표출하기 위한 목적이었다. 경기가 끝난 뒤에는 베식타시 수뇌부, 세르겐 얄츤 감독 등 선수단을 향해 야유가 나왔다.

특히 얄츤 감독을 향한 팬들의 불만이 한계에 다다르고 있다. 얄츤 감독은 지난해 8월 30일부터 지휘봉을 잡았다. 이번 시즌에도 베식타시는 리그 우승 경쟁에 합류하지 못했다. 2020~2021시즌 리그 최정상에 오른 후로 베식타시는 단 한 시즌도 우승에 근접한 적이 없다. 베식타시 팬들은 연이은 부진에 화가 단단히 났다. 튀르키예 리그컵 4강에서 탈락해 우승에 실패한 후 오현규 역시 팬들에게 "죄송하다"며 공개 사과했다.

사진=베식타시

심각한 분위기 속 얄츤 감독이 사퇴 의사를 표명했다는 보도도 있었다. 지난주 튀르키예 매체인 스포츠 디지털레에서 베식타시 전담 기자로 일하는 세르잔 디크메는 경기 후 개인 SNS를 통해 "얄츤 감독은 팬들의 거센 비난으로 인해 경기 종료 후 라커룸에서 사임 의사를 밝혔다"고 보도한 바 있다. 하지만 구단 수뇌부에서 이를 막았고, 얄츤 감독도 설득을 받아들여 사퇴 의사를 철회했다는 소식이 전해졌다.

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일단 무라트 클르츠 베식타시 부회장은 기자들과 만나 "감독님은 그런 결정을 내린 적이 없으며, 우리는 야르친 감독과 계속해서 길을 갈 것"이라며 사퇴설을 정면으로 반박했다.

사진=베식타시

그러나 얄츤 감독은 이미 동기부여를 잃은 모습이었다. 경기 후 그는 "베식타시는 지난 5시즌 동안 침체기를 겪고 있다. 누군가는 이에 대한 책임을 져야 하고, 현재 제가 이 자리에 있기에 제가 그 책임을 지고 있는 것이다. 팬들이 사퇴를 외치고 있다. 저는 구단의 이익을 위해서라면 언제든 물러날 준비가 되어 있다. 그 무엇으로부터도 도망치지 않겠다"고 했다. 다만 "이건 사퇴 발표가 아니다. 자리를 포기하지 않았다. 하지만 (구단이) 그만두라고 한다면 그만둘 것"이라고 했다.

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얄츤 감독이 팀을 떠나면 오현규의 입지에 어떤 변화가 생길지 모른다. 오현규는 이런 상황에 싫증이 날 것이다. 유럽 진출 후 매번 감독 변화로 커리어에 변화가 생겼기 때문이다. 셀틱 이적 후 잘 정착하고 있었지만 엔제 포스테코글루 감독이 떠난 후 브랜든 로저스 감독이 부임하면서 기회가 줄었다.

KRC 헹크에서도 토르스텐 핑크 감독이 성적 부진으로 경질된 후, 주전으로서의 입지가 사라졌다. 그래서 지난 겨울 이적시장에서 베식타시 이적을 결정한 것. 베식타시에서 오현규는 잘 적응해 좋은 활약을 하고 있지만 얄츤 감독이 떠난 후 새로운 사령탑이 부임할 경우 미래는 예측 불가다. 오현규를 중용하는 얄츤 감독 체제에서 팀이 반등하는 게 최선이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com