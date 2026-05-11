"점유율 지배했잖아!" SON 엉망으로 활용→2연속 4실점 '대참사'…산토스 LA FC 감독 "집중력 부족했다" 한탄

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC lines up on the pitch prior to the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC argues with Referee Drew Fischer during the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]마크 도스 산토스 LA FC 감독이 이번에도 손흥민의 장점을 살리지 못했다.

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LA FC는 11일(이하 한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 12라운드에서 1대4로 패했다. LA FC는 최근 리그 6경기에서 1승2무3패를 기록하는 데 그쳤다. 지난 7일 톨루카(멕시코)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전(0대4 패)에 이어 2연속 4실점 굴욕을 기록했다.

빡빡한 일정 속 변수가 발생했다. '주포' 드니 부앙가가 경고 누적으로 경기에 나서지 못했다. LA FC는 부앙가 대신 네이선 오르다스를 선발로 내세웠다. 손흥민은 4-2-3-1 포메이션에서 오르다스의 뒤를 받치는 2선 공격수로 선발 출전했다. 산토스 감독은 최근 손흥민을 제대로 활용하지 못해 논란의 직면한 상태였다. 그러나 달라지는 것은 없었다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC reacts after the team's defeat in the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민은 전반 4분 만에 상대 자책골을 유도할 뻔했다. 페널티지역 왼쪽 앞 부근에서 프리킥을 따낸 손흥민은 골대를 향해 직접 볼을 투입했다. 이 볼이 휴스턴 수비수 머리를 맞고 크로스바를 때리며 득점으로 이뤄지지 않았다.

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손흥민은 팀이 0-2로 밀리던 상황에서 추격의 발판을 마련했다. 손흥민이 중원에서 볼을 이어받아 페널티지역 왼쪽으로 파고든 제이콥 샤플버그에게 침투 패스를 내줬다. 샤플버그의 크로스를 받은 오르다스가 골대 정면에서 왼발로 득점했다. MLS는 최초 손흥민과 샤플버그의 패스를 모두 도움으로 인정했다. 하지만 오르다스의 슈팅 직전 볼을 흘린 스테픈 유스타키오를 도움 선수로 변경했다. 시발점 역할을 한 손흥민의 도움은 취소됐다. 전반을 1-2로 마친 LA FC는 후반 초반 연속 실점하며 무너졌다.

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미국의 스포츠그리드에 따르면 산토스 감독은 "우리가 점유율을 지배했다. 경기의 절반을 차지했다는 것은 분명하다. 하지만 공을 잃을 때마다 전환점에 있는 세 선수를 상대할 수 있는 능력이 부족해 보였다. 체력적으로 능력과 집중력이 부족하다"며 "처음 25분은 좋았다"고 말했다.

한편, 이날 손흥민은 풀타임을 뛰었다. 두 차례 슈팅이 모두 골대를 외면했다. 손흥민은 올 시즌 공식전에서 2골-15도움(정규리그 8도움, 컵대회 2골-7도움)을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com