일본 축구 대통곡! 에이스 미토마 '충격의 시즌 아웃'…월드컵 무산 유력→계속되는 전력 이탈 '대위기'

미토마 가오루. 사진=브라이턴 버즈

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[스포츠조선 강우진 기자]아시아 최강으로 불리는 일본 축구 국가대표팀에게 절망적인 소식이 전해졌다. 대표팀의 에이스 미토마 가오루가 부상으로 월드컵에 불참할 것으로 보인다.

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일본 스포니치는 11일(한국시각) '잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이턴 소속의 일본 대표팀 미드필더 미토마가 9일 울버햄프턴전에서 왼쪽 허벅지를 다쳐, 북중미 월드컵 출전이 사실상 어려워질 가능성이 제기됐다'고 보도했다.

공식적인 진단 결과는 발표되지 않았지만, 미토마는 근육 파열로 전치 약 2개월의 부상을 당한 것으로 알려졌다. 우승을 목표로 월드컵을 준비 중인 일본 대표팀에게는 큰 악재다.

로이터연합뉴스

미토마는 2025~2026시즌 EPL 36라운드 울버햄튼전에 선발 출전해 후반 13분 부상으로 교체됐다. 그는 경기에서 오른쪽 어깨로 공을 트래핑하던 중 왼쪽 햄스트링에 통증을 느꼈고, 다리를 절뚝이면서 경기장을 빠져 나갔다. 미토마는 심각한 부상을 직감하고, 얼굴을 양손으로 가리며 슬픈 표정을 지었다.

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미토마의 부상이 길어질 것으로 예상되면서 일본 대표팀은 그가 없이 월드컵 여정을 시작해야 한다. 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 미토마에 대해 "정확한 보고는 아직 받지 못했고, 회복에 어느 정도 기간이 필요한지도 알 수 없다"며 "경미한 부상이길 바라고 있지만, 가볍지는 않다고 알고 있다"고 말했다.

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일본 대표팀은 이번 시즌 해외파 선수들의 부상으로 불안한 시간을 보내왔다.

매체는 '가마다 다이치(크리스털 팰리스)는 복귀까지 약 2개월, 구보 다케후사(레알 소시에다드)는 약 3개월이 걸렸다'며 '목발을 짚고 경기장을 떠났다고 보도된 미토마가 15일 발표될 월드컵 명단에 포함될 가능성은 매우 낮아진 것으로 보인다'고 평가했다.

로이터연합뉴스

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미토마의 이탈이 현실화한다면 일본 대표팀의 타격은 헤아리기 어려운 수준이다. 세계 최고 수준의 리그로 꼽히는 EPL에서 활약 중인 미토마는 일본 대표팀 공격의 핵심으로 지목된다. 그는 지난 3월 잉글랜드와의 평가전에서 득점을 터뜨리며 역사적인 승리를 이끌었다.

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일본 대표팀의 공격진은 미토마 외에도 주요 전력들이 부상으로 대거 이탈하면서 구멍이 생겼다. 더이상 선수를 잃는다면 예선 통과조차 어려울 수 있다.

매체는 '대표팀 공격진에서 지난해 12월 왼쪽 무릎 전방십자인대 파열의 중상을 당한 미나미노 다쿠미(모나코), 이달 3일 오른쪽 쇄골 골절을 당한 스즈키 유이토(프라이부르크)에 이어 또다시 전력 이탈자가 발생한 셈'이라며 '대표팀 명단 발표를 앞두고 더 이상의 부상자가 나오지 않기를 바랄 수밖에 없는 상황'이라고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com