'1-0→1-1' 텔이 웃고 울린 17위 토트넘, 리즈와 아쉬운 무승부..18위 웨스트햄과 승점 2점차

득점한 텔 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘이 선제골을 뽑았지만 리드를 지키지 못했다. 무승부. 강등권과의 승점차를 4점까지 벌릴 수 있었지만 비기면서 2점에 그쳤다. 17위 토트넘의 강등 위기는 여전하다.

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토트넘은 12일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 리즈 유나이티드와의 2025~2026시즌 프리미어리그 36라운드 홈 경기서 1대1로 비겼다. 승점 1점 추가에 그친 토트넘은 승점 38점으로 17위를 유지했다. 18위 웨스트햄(승점 36)과의 승점차는 2점이다.

토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 히샬리송, 2선에 마티스 텔-갤러거-콜로 무아니, 수비형 미드필더에 벤탄쿠르-팔리냐, 포백에 우도기-판더펜-단소-포로, 골키퍼 킨스키를 배치했다. 매디슨, 베리발, 비수마 등이 교체 명단에 올랐다.

원정팀 리즈는 3-5-2 포메이션으로 맞대응했다. 최전방에 아론손-칼버트르윈, 허리에 저스틴-다나카-암파두-스타흐-제임스, 스리백 스트루익-비욜-로돈, 골키퍼 다로우를 세웠다.

리즈 칼버트르윈 EPA

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전반전은 팽팽했다. 두 팀 다 득점하지 못했다. 공격의 마무리가 부족했다. 대신 두 팀 다 수비 집중력이 좋았다. 0-0.

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토트넘이 후반 시작 5분 만에 선제골을 뽑았다. 마티스 텔이 차 넣었다. 환상적인 중거리 대포알 슛이 리즈의 골망을 흔들었다.

0-1로 끌려간 리즈는 바로 교체 카드 세명을 연달아 썼다. 보르나우, 음메차, 뇬토를 투입해 동점골을 노렸다.

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리즈도 그냥 물러서지 않았다. 선제골을 주인공 텔이 페널티킥을 허용했다. 텔이 수비하는 과정에서 발이 상대 암파두의 얼굴을 가격하고 말았다. 주심은 VAR(비디오판독) 이후 페널티킥을 찍었다. 후반 29분, 키커로 나선 칼버트르윈이 오른발로 강하게 차 넣었다. 1-1 동점.

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다급해진 토트넘은 베리발을 투입했다. 후반 40분에는 매디슨과 스펜서까지 투입했다. 매디슨은 지난 8월 국내에서 벌어진 뉴캐슬과의 프리시즌 매치에서 무릎 인대 파열을 당한 후 처음 리그 경기에 복귀했다.

후반전 추가시간이 무려 13분이나 주어졌다.

투입되는 매디슨 로이터

토트넘은 실점 위기를 간신히 넘겼다. 롱스트패의 슈팅이 골대를 때렸다. 또 하나의 결정적인 슈팅은 골대를 살짝 빗겨나갔다. 토트넘은 리즈의 촘촘한 수비벽을 무너트리지 못했다. 추가 득점 없이 1대1로 끝났다.

토트넘의 다음 일정은 이번 주말 첼시 원정이다. 웨스트햄의 다음 일정은 뉴캐슬 원정이다. 매 경기 결과에 따라 순위가 요동칠 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com