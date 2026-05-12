결국 터질 게 터졌다 "0골 손흥민 왜 면죄부 받아?...홍보대사 하라고 400억 지불한 게 아니야" LA FC 연속 참사...SON 비판론 등장

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 향한 비판이 조금씩 강도가 높아지는 중이다

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LA FC는 11일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴과의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 12라운드 경기에서 1대4로 대패했다. 이번 패배로 LA FC는 서부 콘퍼런스 3위 자리가 위태로워졌다. 다른 팀 결과에 따라서 6위권까지도 추락할 수 있다.

또 참사였다. 지난 톨루카전 0대4 패배를 극복하지 못한 LA FC는 초반에만 반짝하다가 역습에서 1골을 내준 후 무너졌다. 손흥민이 10번 역할로 나서서 고군분투를 했지만 팀의 참패를 막아내지 못했다.

이번 시즌 손흥민의 리그 득점이 12라운드까지 터지지 않자 비판의 목소리가 커지는 중이다. MLS 관련 팟캐스트에 출연 및 운영하는 다니엘 솔라나는 경기 후 개인 SNS를 통해 "이번 시즌 손흥민의 출발이 이토록 조용한 게 참 이상하다. 700분 넘게 골을 못 넣은 다른 스타급 선수였다면 강하게 비판을 받았을텐데, 손흥민은 이상하게 그냥 면죄부를 받는 느낌"이라며 손흥민의 무득점을 꼬집었다.

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이에 반박하는 팬들도 적지 않았다. 한 팬은 "손흥민은 도움 선두를 달리고 있다. 손흥민의 최고의 선수라는 건 모두가 안다. 또한 손흥민은 미디어 출연과 얼굴에 미소를 띄면서 리그 홍보를 잘하고 있다"고 반박했다.

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그러자 솔라나는 "리그 도움 1위를 기록 중이라는 점이 어느 정도 완충 작용은 해주겠지만, LA FC가 손흥민을 영입한 목적은 결코 그것 때문이 아니다. 어느 구단도 고작 '브랜드 홍보대사'나 앉히려고 2650만달러(약 395억원)라는 거액의 이적료를 지불하지는 않는다. 만약 지정 선수(DP)의 성공 여부를 미디어 노출 횟수나 '경기당 미소 지수' 따위로 평가하기 시작한다면, 우리 리그는 더 이상 진지한 프로 리그라고 불릴 자격이 없다"며 더 강력하게 반박했다.

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솔라나의 의견에 동조하는 팬들도 있었다. "손흥민은 작년 시즌의 손흥민과 전혀 비슷한 느낌이 아니다. 골 넣는 걸 잊어버렸다. 느려 보이고, 2명씩 붙으면 전혀 뚫지 못한다. 작년에든 누구를 만나든 뚫고 달렸는데, 지금은 선발에 올라는 것조차 버거워 보인다"고 맹비난을 퍼붓는 주장도 있었다.

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손흥민을 감싸는 의견도 있었다. "손흥민은 미드필더로 뛰고 있다. 이 팀에서 공을 넣어줄 선수가 단 한 명도 없다. 리오넬 메시와 비교하고 싶다면 진짜 피시셔로 뛰게 해라. 손흥민은 항상 먼저 비판받고 있다"고 했다.

미국 매체인 스포츠일러스트레이트 또한 ' 이번 시즌 MLS 9경기에 출전해 득점 없이 도움 7개만을 기록 중인 손흥민의 생산력은 우려스러운 부분'이라며 손흥민의 득점력을 우려하기 시작했다.

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마르크 도스 산토스 LA FC 감독의 이상한 전술 속에 능력이 희생되고 있는 손흥민의 상황이 안타깝기만 하다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com