정조국 제주 수석코치"제주 출신 이기혁에게 축하문자 보냈다...홍명보호 최종명단 밸런스 잘 잡힌 좋은 선택"[K리그1 현장 인터뷰]

제주월드컵경기장/ K리그1/ 제주SKFC vs FC안양/ 제주 선수단 도착/ 제주 정조국 감독대행/ photo by Junghun Park

Advertisement

Advertisement

[제주=스포츠조선 전영지 기자]"세르지우 감독님의 퇴장이 선수들에게 동기부여로 작용하기 바란다."

Advertisement

정조국 제주SK 수석코치가 월드컵 휴식기 전 마지막 홈경기 FC안양전을 앞두고 필승 각오를 전했다. 제주SK는 17일 오후 4시30분 제주월드컵경기장에서 펼쳐진 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드에서 FC안양과 격돌한다. 직전 울산 원정에서 심판 판정에 항의하며 퇴장당한 세르지우 코스타 감독을 대신해 정 코치가 벤치를 지킨다.

포항스틸야드/ K리그1/ 포항스틸러스 vs 제주SKFC/ 제주 정조국 코치/ photo by Jeongsoo Kim

경기 전 만난 정 코치는 "감독님은 굉장히 부드럽고 젠틀하고 나이스하신 분이다. 선수들과의 소통을 통해 제주의 좋은 문화를 만들어가고 계신다"면서 "감독님이 오늘 벤치에 못 앉으시는데 우리 선수들에게 이런 부분이 오히려 동기부여가 되길 바란다. 감독님이 늘 강조하시는 것이 존중이다. 선수들간의 존중, 코칭스태프와 선수들 사이의 존중을 굉장히 중요시하시고 그 어느 때보다 그 신뢰가 두텁다고 생각한다"고 했다. "선수들이 감독님의 마음을 헤아려서 오늘 꼭 승리로 보답해주면 좋겠다"고 바랐다.

기티스가 오랜만에 벤치 명단에 이름을 올린 것에 대해 "기티스 선수는 늘 준비를 잘하고 있고, 훈련을 충실히 잘해왔다. 기회가 된다면 후반에 우리에게 좋은 옵션, 팀이 강해질 수 있는 옵션이 될 수 있다"고 답했다.

Advertisement

최근 눈부신 폼을 보여주고 있는 공격수 네게바에 대한 기대도 빼놓지 않았다. "네게바와는 장난도 많이 치고 대화도 많이 하는데 항상 컨디션이 좋다고 한다"면서 "어제 농담반 진담반으로 오늘 못이기면 (월드컵 휴식기 때)브라질 휴가 못 간다는 이야기도 했다"며 웃었다. "인성도 너무나 좋고 운동장에서 퍼포먼스도 좋은 선수다. 오늘도 한번 기대해볼 만하다"고 덧붙였다.

Advertisement

홍명보호의 최종 엔트리와 관련한 이야기도 빠지지 않았다. 정 코치는 "굉장히 밸런스가 잡힌 명단이라고 본다. 홍 감독님께서 당연히 좋은 선택을 하셨을 것이다. K리그를 오래 사랑하고 현장에 있는 지도자이자 대한민국의 축구 팬으로서 열렬히 대한민국 대표팀을 응원할 것이다. 홍 감독님을 포함해 대한민국 대표팀이 좋은 성적을 이루길, 이를 통해 또 한번 한국축구가 성장하는 계기가 되길" 소망했다. 제주 출신 수비자원 이기혁(강원)에 대한 이야기도 나왔다. 정 코치는 "기혁이에겐 축하문자도 보냈다. 농담으로 '선생님 잊으면 안된다'고 했다. '절대 잊지 않겠다'고 하더라"라며 웃었다. "기혁이가 워낙 잘 성장하고 있다. 정말 열심히 노력해온 부분이 시간이 지나 이런 결과를 만들었다고 생각한다. 월드컵에 가서도 잘했으면 좋겠다"고 응원했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

라인업

Advertisement

-제주SK=김동준(GK)/김륜성, 세레스틴, 권기민, 유인수/박창준, 김건웅, 오재혁, 권창훈/남태희, 네게바

Advertisement

-FC안양=김정훈(GK)/김동진, 김영찬, 이창용, 강지훈/라파엘, 최규현, 마테우스, 채현우/엘쿠라노, 최건주