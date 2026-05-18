"이건 명백한 핸드볼이잖아!" 맨유 '오심 논란' 비난 폭발…VAR 판독에도 득점 인정→EPL '우발적 상황' 급히 해명

사진=AP Photo/Dave Thompson-AP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]맨유가 오심 논란의 중심에 섰다.

Advertisement

맨유는 17일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 3대2로 이겼다. 맨유는 전반 5분 루크 쇼의 선제골로 앞서갔다. 후반 8분 모라투에게 동점골을 내줬지만, 마테우스 쿠냐와 브라이언 음뵈모의 연속 득점으로 리드를 되찾았다. 노팅엄은 후반 33분 모건 깁스-화이트의 득점으로 추격했지만 승패는 바뀌지 않았다. 맨유는 19승11무7패(승점 68)를 기록하며 남은 한 경기 결과와 상관 없이 최종 3위를 기록했다. 다음 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 무대 복귀도 확정했다. 맨유는 25일 브라이턴과 원정에서 최종전을 치른다.

사진=AP Photo/Dave Thompson-AP 연합뉴스

사진=EPA 연합뉴스

논란의 장면이 있었다. 경기가 1-1로 팽팽하던 후반 9분이었다. 쿠냐의 득점에 앞서 음뵈모의 핸드볼 논란이 발생했다. 음뵈모가 패스를 받는 과정에서 팔을 사용했기 때문이다. 그러나 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 문제 없다고 판정했다.

영국 언론 익스프레스는 '맨유가 2-1로 앞서가는 쿠냐의 골은 VAR 판정 끝에 인정됐다. 논란이 됐다. VAR에선 득점 취소를 권고했지만, 심판은 원심을 유지했다. 핸드볼은 우발적인 일로 판정했다'고 보도했다.

Advertisement

이 매체에 따르면 EPL 사무국은 '심판은 맨유의 골을 허용하기로 한 결정을 고수했다. 검토 뒤 핸드볼 반칙이 우발적이기 때문에 최종 결정은 득점'이라고 설명했다.

Advertisement

비토르 페레이라 노팅엄 감독과 선수들은 심판의 결정에 분노했다. 맨유 출신 게리 네빌도 당황했다. 네빌은 "분명한 핸드볼이었다. 내가 노팅엄 선수였다면 화가 날 것이다. 명백한 핸드볼이다. 개입해야 한다. 모든 면에서 충격이다. 솔직히 말이 되지 않는다. VAR은 명확했다"고 비난했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com