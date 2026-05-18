손흥민 끝내 분노 폭발...리그 9호 도움에도 LAFC, 내슈빌에 2-3 참패 '공식전 4연패'→"감독 경질해라" 여론 분노[MLS 리뷰]

사진캡쳐=마르카

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 분노가 폭발했다. 공식전 4연패 위기다.

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손흥민의 LAFC는 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 제오디스 파크에서 열린 내슈빌 SC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 14라운드에서 2대3으로 패배했다. 이번 패배로 LAFC는 서부 콘퍼런스 상위권과의 격차를 좁히지 못했다.

LAFC는 4-3-3 포메이션을 가동했다. 드니 부앙가, 손흥민, 다비드 마르티네스가 공격진을 꾸렸다. 손흥민은 중앙을 맡았다. 티모시 틸먼, 스테픈 유스타키오, 마티외 슈아니에르가 중원에서 호흡했다. 에디 세구라, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 수비를 구성했다. 토마스 하살이 골문을 지켰다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC reacts after the team's defeat in the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

홈팀 내슈빌도 같은 포메이션을 택했다. 워렌 마드리갈, 하니 무크타르, 크리스티안 에스피노사가 스리톱으로 나섰다. 아흐메드 카심, 브리안 아코스타, 매튜 코코란이 미드필드에 섰다. 다니엘 로비츠, 제이슨 팔라시오스, 맥스웰 윌레지, 리드 베이커와티잉이 포백을 책임졌다. 브라이언 슈와키가 골키퍼 장갑을 꼈다.

시작하자마자 LAFC가 기회를 잡았다. 압박을 통해서 공을 탈취한 후 슈아니에르가 과감하게 슈팅을 시도했다. 골대 옆으로 빗나갔다. 전반 5분 손흥민이 번뜩였다. 하프라인에서 동료의 압박으로 공을 탈취한 손흥민은 내슈빌 진영으로 질주했다. 수비수 4명이 붙었지만 손흥민은 폭발적인 속도로 공간을 찾아냈고, 일대일 기회를 잡았다. 하지만 골키퍼 선방에 막히고 말았다.

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전반 10분에는 손흥민이 페널티박스 앞에서 공을 잡아 수비수를 끌고, 마르티네스에게 내줬다. 마르티네스가 사각으로 파고들어 날린 슈팅도 골키퍼가 막아냈다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC lines up on the pitch prior to the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

최근 불안한 LAFC 수비가 또 무너졌다. 전반 13분 LAFC 수비가 갖춰진 상태에서도 무크타르 1명을 제어하지 못했다. 마드리갈과 원투패스를 주고받은 무크타르가 골망을 흔들었다. 선제골의 주인공인 무크타르는 전반 21분 환상적인 오른발 프리킥으로 멀티골을 완성했다. LAFC가 또 무너지고 있었다.

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그래도 LAFC는 곧장 만회골을 터트렸다. 전반 22분 왼쪽 측면에서 부앙가가 돌파에 성공한 뒤 문전으로 공을 보냈고, 마르티네스가 수비의 견제를 이겨내고 마무리했다.

전반 30분 손흥민의 분노가 폭발했다. 내슈빌이 후방에서 공을 돌리다가 결정적인 신수를 범했다. 틸먼이 공을 가로채 페널티박스 안으로 진입했다. 손흥민도 기회를 포착했다. 컷백을 내주면 손흥민이 쉽게 마무리할 수 있는 찬스. 그러나 틸먼은 탐욕을 부리면서 사각에서 슈팅을 시도해 옆그물을 때렸다. 손흥민은 손을 휘두르며 불만을 표시했고, 이후에는 두손으로 얼굴을 감쌌다. 마르크 도스 산토스 LAFC 감독도 틸먼의 플레이를 이해하지 못하고 화를 냈다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

전반 43분 손흥민에게 다시 찬스가 왔다. 부앙가가 왼쪽에서 손흥민을 보고 크로스를 전달했다. 손흥민이 어렵게 받아내서 슈팅을 날렸지만 육탄 방어에 막혔다. LAFC가 밀린 채 전반이 마무리됐다.

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후반 초반에는 다소 잠잠했던 경기, 무크타르가 LAFC를 폭격했다. 후반 15분 페널티박스 앞 프리킥에서 무크타르가 다시 골문을 조준했다. 무크타르의 오른발을 떠난 공이 환상적인 궤적을 그리며 골망을 흔들었다. 패색이 짙어진 LAFC다.

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그래도 포기는 없었다. 손흥민이 나섰다. 후반 13분 코너킥에서 손흥민이 골대 앞으로 움직이는 부앙가에게 정확히 배달했다. 부앙가의 슈팅이 수비수 맞고 굴절되면서 만회골이 됐다. 손흥민의 도움이 인정됐고, 리그 9호 어사스트였다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC takes a corner kick during the MLS match between Los Angeles Football Club and Houston Dynamo FC at BMO Stadium on May 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민이 동점골을 조준했다. 후반 27분 오랜만에 손흥민존에서 공을 잡은 뒤 감아차기를 시도했지만 골키퍼가 쳐냈다. LAFC는 막판까지 내슈빌의 골문을 두드렸지만 동점골은 터지지 않았다. 공식전 4연패, 최악의 위기다.

경기 후 MLS 전문 SNS 매체인 MLS 무브스는 "LAFC는 완전히 무너졌다. 2021년 이후 첫 4연패다. 이제 도스 산토스 감독을 경질하고, 너무 늦기 전에 변화를 선택해야 한다"고 주장했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com