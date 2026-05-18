"제발 좀 나가" LAFC 팬심 한계치 임박, "당장 경질 공식발표 올려" 분노, 손흥민 망친 감독 "어떻게 안 짤렸나" 폭발

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]LAFC 팬들의 민심이 바닥을 찍었다.

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마크 도스 산토스를 향한 팬들의 마음은 돌아섰다. 팬들은 LAFC 공식 SNS에 계정에 댓글을 통해 분노를 뿜어내고 있다.

LAFC는 18일(한국시각) 미국 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 내슈빌과의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 14라운드 원정 맞대결에서 2대3으로 패배했다. LAFC는 이번 패배로 리그 3연패, 컵대회 포함 공식전 4연패로 부진의 늪에 깊게 빠졌다. 리그 순위는 7위, 우승 후보에 어울리지 않는 위치까지 추락했다.

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손흥민은 선발로 출전했다. 2선이 아닌 최전방에 자리했다. 마크 도스 산토스 감독은 다비드 마르티네스와 손흥민, 드니 부앙가로 스리톱을 구성했다. 마티외 슈아니에르, 스테판 유스타키오, 티모시 틸먼이 중원을 구성하고, 에디 세구라, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 포백에 자리했다. 위고 요리스가 부상으로 이탈하며, 토마스 하살이 골문을 지켰다.

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전반 초반 공세를 보였던 LAFC지만, 내슈빌의 막강한 공격에 무너졌다. 전반 13분 하니 묵타르가 마드리갈과의 이대일 패스로 LA FC 수비진을 완벽히 허물었다. 그리고는 침착한 오른발로 골망을 흔들었다. 전반 21분에는 묵타르가 프리킥 키커로 나서 추가골까지 성공시키며 격차를 벌렸다.

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LAFC는 겨우 한 골을 만회하며 쫓아갔다. 전반 22분 부앙가가 상대 박스 좌측을 뚫어내는 크로스를 올렸고, 이를 문전에서 마르티네스가 마무리하며 만회골을 터트렸다.

다만 추가 득점은 나오지 않았다. 손흥민도 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 전반 5분 첫 슈팅을 기록한 손흥민은 전반 12분과 43분에도 슈팅을 시도하며 적극적으로 상대 골문을 노렸으나, 득점은 터지지 않았다. 전반은 내슈빌이 2-1로 앞선 상황에서 마무리됐다.

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후반에도 먼저 득점포를 가동한 쪽은 내슈빌이었다. 후반 13분 묵타르가 다시 한번 LAFC 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다.

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LAFC는 만회골로 추격의 끈을 놓지 않았다. 손흥민의 발끝에서 득점이 시작됐다. 후반 22분 코너킥 상황에서 니어 포스트 앞에 떨어지는 날카로운 킥을 선보인 손흥민, 공을 잡은 부앙가의 슈팅은 내슈빌 골망을 갈랐다. 다만 거기까지였다. LAFC는 손흥민이 풀타임을 소화하는 분전에도 불구하고, 추가 득점은 터트리지 못하며 패배를 피하지 못했다.

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올 시즌 손흥민은 17경기에서 2골16도움을 기록 중이다. 다만 2골은 모두 챔피언스컵에서 기록했다. 리그에서는 0골, 지난 시즌 13경기에서 12골을 터트린 위용이 사라졌다. 집중 견제, 그리고 전술적인 문제가 손흥민의 발목을 잡았다. 상대 수비들은 손흥민의 위협적인 모습을 고려해 적극적인 파울과 집중 견제를 아끼지 않는다. 전술적으로도 도스 산토스 감독이 파훼법을 찾지 못하고 있다. 손흥민을 공격형 미드필더로 내리는 등 위력이 떨어지는 위치까지 내리는 답답한 결정만을 답보하고 있다. 손흥민은 이런 와중에도 플레이메이커로서의 기질을 발휘하며 나름의 해결책을 찾아가는 것은 다행이다.

팬들의 반응은 이미 바닥을 찍었다. 일부 팬들은 LAFC 공식 계정에 "당장 경질 공식발표를 올려라", "어떻게 안 짤리고 버티나", "내가 본 감독 중 최악이다"라고 댓글을 달며 분노를 표출했다. 추락 위기에 몰린 LAFC, 올 시즌 우승 후보의 지위를 회복하기 위해선 변화 또한 고민해야 할 문제다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com