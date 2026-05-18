출전, 활약, 그리고 마지막...'꿈의 무대' 월드컵으로 향하는 K리거, 마음에 품은 각자의 희망[현장인터뷰]

강릉=이현석 기자

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]K리그에서 월드컵으로 향한다. 하나의 꿈을 꾸며, 각자의 희망도 품었다.

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단 6명이었다. 치열한 경쟁을 뚫어낸 6인의 K리거만이 2026년 북중미월드컵으로 향하는 틈바구니에서 승선의 기쁨을 누렸다. 이동경 조현우(이상 울산)와 이기혁(강원) 김진규 송범근(이상 전북) 김문환(대전)이다.

이기혁과 이동경은 첫 월드컵을 나선다. 처음으로 주어진 세계로 향하는 여정의 티켓. 기대에 부푼 마음은 같지만, 저마다의 색은 다르다. 올 시즌 강원 상승세의 주축으로 떠오르며 '깜짝 발탁'의 주인공이 된 이기혁은 설렘 속에서 침착했다. 이기혁은 "잠을 거의 못 잤다"며 "계속 보면서도 안 믿겼다. 감독님도 따로 불러서 침착함을 유지해야 한다고 하셨다. 축하를 받고 나서 실감이 났고, 좋은 모습을 잘 보여줘야 한다"고 했다. 태극마크를 달고 월드컵 출전을 꿈꾸고 있다. 성장의 기회를 잡기 위한 의지다. 이기혁은 "현지에 적응하며 좋은 모습을 보인다면 기회가 올 것이다. 경기를 뛰어야 선수로서 한 단계 성장할 수 있다. 월드컵이라는 좋은 무대에서 그라운드에 들어가서 호흡을 맞춘다는 것이 월드컵의 의미다. 경기를 어떻게든 뛸 수 있도록 기회를 잡는 것이 우선이다. 어느 포지션이든 좋은 모습을 보이도록 열심히 준비하겠다"고 했다.

출전을 통해 성장을 꿈꾸는 사람이 있다면, 활약이라는 목표를 다짐하는 선수도 있다. 이동경은 꿈에 그리던 월드컵 참가 기회를 손에 쥐며, 이제는 세계 무대 활약을 목표로 활시위를 당긴다. 이동경은 "여기서 만족하지 않는다. 단순히 대표팀의 한 자리를 차지하는 선수가 아닌, 그라운드 위에서 '활약'하는 선수가 되고 싶다. 대한민국과 울산의 자부심을 증명할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 했다. 유럽 무대도 경험하고, 올림픽까지 뛰어본 이동경이지만, 월드컵은 또 다른 경험의 장이다. 이동경은 "비교도 안 될 만큼 새로울 것 같다" 며 "원정 최고 성적을 거두도록, 국민들에게 기쁨을 안겨줄 수 있도록 준비하겠다"고 했다.

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유럽 진출마저 고민하게 한 꿈이었다. 3월 A매치 명단에서 낙마하며 아픔도 있었다. 시련을 딛고 일어섰다. K리그 대표 에이스에 걸맞은 경기력을 다시 선보이며 홍 감독의 선택을 받았다. 고대했던 무대, 설렘도 남다르다. 그럼에도 팀이 먼저다. 대표팀에 최선의 선택지가 될 수 있도록 좋은 경기력을 다짐했다. "엄청 설렌다. 기대가 되고, 화면으로만 보던 월드컵이라는 대회를 일원으로서 간다는 점이 정말 기쁘다. 감독님이 원하는 부분이나, 팀이 하고자 하는 부분을 잘 캐치하겠다. 최대한 도움이 되고 좋은 모습을 보이는 것이 목표다."

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K리그를 대표한다는 마음까지도 품고 있다. 2022년 파울루 벤투 감독의 최종 명단에는 총 14명의 K리거가 선택받았다. 이번에는 6명, 그 수가 줄었다. K리그 선수들이 활약을 통해 유럽 이적 등이 활발해진 결과다. 이동경은 K리그 대표 주자로서 경쟁력을 보여줄 것을 다짐했다. 그는 "해외에도 좋은 선수들이 많지만, K리그에도 좋은 선수들이 많다. K리그를 대표해서 나가는 것이기에, 경쟁력 있는 선수들이 많다는 것을 보여줄 것이다"고 강조했다.

첫 월드컵의 설렘만이 K리거의 마음을 채운 것은 아니다. '라스트댄스' 마지막 월드컵을 준비하는 이도 있다. '국가대표 수문장' 조현우는 개인 통산 세 번째 월드컵에 나선다. 2018년 러시아에선 '카잔의 기적'을 써내려간 주역이었다. 4년 후 카타르에선 그라운드가 아닌 벤치였다. 출전은 없었지만, 사상 두 번째 원정 16강의 성과 속에서 '원팀'으로 함께 달렸다. 다시 찾아온 월드컵, 북중미로 향한다. 세 번째지만, '마지막'이라고 적었다. 그는 "세 번째지만, 처음 가는 느낌이다. 설레기도 한다"며 "어릴 때는 내가 이런 큰 대회를 나갈 수 있을까 싶었다. 축구 인생에서 굉장히 큰일이다. 마지막 월드컵이라 생각하기에 최선을 다하겠다"고 했다. 이젠 월드컵이 어색하지 않은 베테랑, 조현우는 첫 참가를 앞둔 후배들에게 조언도 아끼지 않았다. "처음 갈 때는 정말 설레고, 기량을 다 보여야겠다는 생각이 많다. 조급하지 않고, 부상만 안 당하면 처음 참가하는 선수들도 좋은 경기 할 것이란 확신이 있다."

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'꿈의 무대' 월드컵으로 향하는 K리거들이 의지를 다진다. 승선은 끝이 아닌 시작이다. K리그 대표 주자들이 세계를 향해 달릴 준비는 이미 끝났다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com