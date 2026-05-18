앙리-데 브라위너와 20도움 동급! 맨체스터 유나이티드 주장의 '지나친' 겸손 "19도움으로 끝났더라도 매우 행복"..25일 브라이턴 상대 새 기록 도전!

데 브라위너, 브루노 페르난데스, 티에리 앙리 캡처=프리미어리그 공식 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"19도움으로 끝났더라도 매우 행복했을 것이다."

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맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스가 프리미어리그 역대 최다 도움 기록을 경신할 가능성에 대해 입을 열었다.

그는 지난 17일(한국시각) 영국 맨체스터 홈 구장에서 벌어진 노팅엄과의 프리미어리그 경기서 이번 시즌 개인 20번째 도움을 기록했다. 음뵈모의 결승골을 어시스트했고, 맨유는 3대2 승리하며 이번 시즌 리그 3위를 확정했다. 맨유는 이제 리그 최종전 브라이턴 원정(25일)만을 남겨두고 있다.

포르투갈 출신 미드필더인 페르난데스는 아스널의 전설 티에리 앙리(2002~2023)와 맨체스터 시티의 레전드 케빈 데 브라위너(2019~2020)에 이어 프리미어리그 단일 시즌 20개 도움을 기록한 역대 세 번째 선수가 됐다.

브루노 페르난데스 AP

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이제 그는 새 역사를 쓰기까지 단 1개의 도움만을 남겨두고 있다. 20번째 도움을 달성한 후 페르난데스는 두 명의 선배 선수들의 기록과 어깨를 나란히 하게 되어 기쁘고, 지금 시즌이 끝나더라도 미소를 지을 수 있을 것이라고 했다. 그는 "매우 자랑스럽다. 프리미어리그를 대표하는 두 스타 티에리 앙리와 케빈 데 브라위너에 대해 이야기하고 있는데, 저로서는 이 기록을 달성하게 되어 매우 감사하고 좋다"면서 "기록 경신이 일어날 수 있기를 바란다. 하지만 그렇지 못하더라도 이미 매우 행복하다. (나는) 프리미어리그에서 20개의 도움을 기록한 적이 없기 때문이다. 19개를 기록한 적도 없었기 때문에, 설령 19개로 끝났더라도 매우 행복했을 것"이라고 말했다.

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페르난데스는 또 "(19번째 도움에 도달했을 때) 안도했다고 하지는 않겠지만, 매우 행복했고 자랑스러웠다. 당연히 누구나 알다시피 기록에 가까워지기 시작하면 생각을 많이 하게 된다. 좋은 점은 제가 동료들을 지원하고 그들이 골을 넣을 수 있도록 돕기 위해 그 자리에 있는 것이기 때문에, 이 기록이 나의 플레이 방식을 바꾸지는 않는다"고 말했다.

브루노 페르난데스 AP

페르난데스의 도움은 이번 시즌 맨유에 승점 21점을 안겨준 것으로 계산된다. 그는 맨유가 3위로 이번 시즌을 마치고 다음 시즌 유럽챔피언스리그에 진출하는데 큰 공을 세웠다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com