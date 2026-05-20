[오피셜]토트넘 공홈까지 장식한 '지구 반대편' 손흥민의 응원…"구단의 전설+역사상 최고의 선수" 팬들도 감동

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 잔류를 바라는 손흥민의 응원에 토트넘 구단과 팬들이 반응했다.

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토트넘은 공식 홈페이지를 통해 20일(한국시각) '손흥민이 첼시와의 중요한 일전을 앞두고, 클럽과 옛동료들에게 응원의 메시지를 보냈다'고 밝혔다.

BBC가 공개한 영상 속 손흥민은 "지구 반대편에서 응원하고 있다"며 "나는 토트넘 팬들과 이 클럽을 사랑한다"고 말했다.

또 그는 "시즌 내내 토트넘을 지켜보고 있었다"며 "모든 경기 결과를 확인하고, 하이라이트도 보고 가능한 한 경기를 챙겨보고 있다"고 전했다. 그러면서 손흥민은 "첼시를 상대로 좋은 결과 얻기를 바란다"라며 "나는 지구 반대편에서 응원하고 있다"고 했다.

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손흥민은 지난 2015년부터 2025년까지 토트넘에서 활약하며 454경기에서 173골을 기록했다. 팀을 UEFA 유로파리그 우승으로 이끈 주역이기도 하다. 손흥민의 응원이 무색하게 토트넘은 이날 첼시에게 패배했다. 0-2로 끌려가던 토트넘은 후반 29분 히샬리송의 골로 한 점 따라붙었지만, 끝내 동점골을 넣지는 못했다.

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결과와 상관없이 팬들은 손흥민의 응원에 뜨거운 반응을 보냈다.

사진=BBC 영상 캡처

한 팬은 공식 홈페이지 댓글에 "손흥민은 언제나 충성스럽고 품격 있으며 겸손한 선수다"며 "정말 많이 그립고, 누구도 그의 빈자리를 채울 수 없다"고 전했다. 이어 "토트넘의 아이콘이자 레전드다"고 덧붙였다.

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또다른 팬은 "손흥민은 우리의 전설이다"며 "그가 아직 팀에 있었으면 지금 같은 상황은 아니었을 거라고 생각한다"고 주장했다.

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이 밖에도 "정말 훌륭한 인간성을 가지고 있는 전설적인 선수다. 언젠가 다시 보게 되길 바란다", "토트넘 역사상 최고의 선수 중 한 명이고, 진정한 신사다", "손흥민이 지금도 우리와 함께였으면 좋겠다" 등 긍정적인 반응이 쏟아졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com