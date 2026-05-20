'청소년 도박·아동 실종 예방 나선다' 서울 이랜드, 24일 홈경기서 '폴리스 데이' 개최!

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 서울양천경찰서와 손잡고 뜻깊은 홈경기를 준비한다.

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서울 이랜드는 24일 오후 7시 목동운동장에서 열리는 성남 FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드 홈경기를 '서울양천경찰서와 함께하는 폴리스 데이'로 꾸민다.

최근 청소년 사이버 도박과 아동 실종 문제가 사회적 이슈로 대두되고 있는 가운데 서울 이랜드는 지역사회와 함께 관련 문제에 대한 경각심을 높이고 예방의 중요성을 알리기 위해 이번 캠페인을 마련했다.

경기에 앞서 서울양천경찰서와 업무협약(MOU)을 체결하고 다양한 이벤트를 펼친다.

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먼저 '사이버 도박 예방'을 주제로 퀴즈 룰렛, OX 골인 퀴즈, 풋퍼팅, 풋볼다트 등 축구와 접목한 체험형 미션이 장외 곳곳에서 진행된다. 경기장 안에서도 도박 예방 메시지를 담은 다양한 퀴즈 이벤트가 열린다.

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어린이를 위한 맞춤형 프로그램도 마련된다. 아동 실종 예방을 위한 '미아 방지 지문 사전 등록' 캠페인을 비롯해 어린이 경찰 제복 체험과 실제 경찰차를 활용한 포토존 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 행사가 운영된다. 참가자에게는 키링, 볼펜, 머그컵 등 특별한 '경찰 굿즈'가 증정된다.

경기 전에는 서울 이랜드 선수단과 서울양천경찰서가 협업해 제작한 '청소년 도박 근절 캠페인' 영상이 전광판을 통해 공개될 예정이다. 홍석원 서울양천경찰서장도 시축에 나서며 의미를 더한다.

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서울 이랜드와 서울양천경찰서는 9일 지역 중학교 풋살대회 '2026 레울컵 유스' 예선 현장에서 중학생 230여 명을 대상으로 청소년 도박 방지 교육을 진행하기도 했다.

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서울 이랜드 관계자는 "서울양천경찰서와 의미 있는 캠페인을 함께하게 되어 뜻깊다. 팬들에게 색다른 즐거움을 선사하는 동시에 사회적 메시지를 전할 수 있길 바란다. 앞으로도 지역사회에 선한 영향력을 미치는 구단이 되겠다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com