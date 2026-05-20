"용납할 수 없다!" 손흥민 응원에도 토트넘 강등 위기…제임스 매디슨 분노 폭발 "부끄럽지만 안타깝게도 현실"

사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

사진=BBC 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]제임스 매디슨(토트넘)이 현재 상황에 분노했다.

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영국 언론 더선은 20일(이하 한국시각) '매디슨은 토트넘이 마지막 경기에서 강등될 수 있기 때문에 감정적인 불평을 했다. 그는 용납할 수 없다고 비난했다'고 보도했다.

토트넘은 20일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정경기에서 1대2로 패했다. 이날 패배로 토트넘은 9승11무17패(승점 38)를 기록하며 20개 팀 가운데 17위에 머물렀다. 강등권 18위 웨스트햄(승점 36)과의 격차를 벌리지 못했다. 토트넘은 25일 홈인 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 마지막 경기를 치른다. 최종전에 운명이 걸렸다.

경기 전 전해진 '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)의 응원도 통하지 않았다. 그는 19일 영국 언론 BBC의 '매치 오브 더 데이'에서 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 챙겨보고 있다. 경기 결과도 확인하고, 하이라이트도 보고, 최대한 풀타임 경기를 보려고 노력한다. 물론 시차 때문에 경기 전체를 다 챙겨보는 게 정말 힘들 때도 있다. 하지만 내 마음속에는 늘 그들을 위한 자리가 있다. 언제나 응원하고 있다. 토트넘이 해낼 수 있기를 바랄 뿐"이라며 "토트넘은 충분히 해낼 수 있다. 첼시를 상대로 좋은 결과를 얻어 잔류를 해낼 수 있는 자격이 있는 팀이다. 내가 지구 반대편에서도 이렇게 응원하고 있다는 걸 전하고 싶다. 무슨 말이 더 필요하겠는가. 나는 토트넘을 사랑하고, 팬들을 사랑한다. 그저 내 최고의 바람과 응원을 보낼 뿐이다. 선수들 모두 파이팅"이라고 말했따.

epa12975736 Richarlison of Tottenham Hotspur celebrates with teammates Pape Matar Sarr (C) and James Maddison (L) after scoring the 2-1 goal during the English Premier League match Chelsea FC against Tottenham Hotspur, in London Britain, 19 May 2026. EPA/VINCE MIGNOTT EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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뜻대로 되지 않았다. 이날 토트넘은 전반 18분 엔조 페르난데스, 후반 22분 안드레이 산투스에게 연속 실점하며 0-2로 끌려갔다. 결국 토트넘은 최후의 카드를 꺼내들었다. 매디슨을 교체 투입했다. 그는 이제 막 부상에서 복귀한 상황인 탓에 벤치에서 경기를 지켜봤다. 토트넘은 매디슨 투입 뒤 후반 29분 히샬리송의 득점으로 추격에 나섰다. 그러나 승패를 뒤집지 못했다.

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경기 뒤 매디슨은 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "협상은 없다. 팀을 위해 (선을) 넘어야 한다. 우리는 이 팀, 팬들을 위해 모든 것을 바쳐야 한다. 토트넘이 이 위치에 있다는 것은 용납할 수 없다. 부끄럽지만 안타깝게도 현실이다. 이 상황에서 벗어나는 것은 우리에게 달려있다. 최종전은 중요한 날이 될 것이다. EPL 생존을 위해 좋은 성적으로 보답해야 한다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com