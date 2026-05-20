"충격!" '당장 나가'→'인사 패싱' 논란…킬리안 음바페, 레알 마드리드 떠나 사비 알론소 감독 재회 가능성 '첼시 러브콜'

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]충격 가능성이 제기됐다. 킬리안 음바페가 레알 마드리드(스페인)를 떠나 첼시(잉글랜드)에 합류할 수 있단 관측이다. 음바페와 사비 알론소 감독의 재회 가능성이 제기된 셈이다.

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영국 언론 스포츠바이블은 20일(이하 한국시각) '음바페는 팬들에게 잔인한 반응을 받았다. 그의 퇴장을 요구하는 청원서까지 나왔다. 그는 레알 마드리드를 떠날 준비가 돼 있을지도 모른다'고 보도했다.

음바페는 2024~2025시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 자유계약(FA)으로 레알 마드리드에 입성했다. 그는 지난 두 시즌 동안 레알 마드리드 소속으로 85골을 넣었다. 하지만 팀은 두 시즌 연속 스페인 프리메라리가 및 유럽챔피언스리그(UCL) 정상에 오르지 못했다. 음바페는 그라운드 밖에서 논란을 야기하기도 했다. 그는 부상 기간 중 여행을 다녀온 것으로 알려져 팬들의 분노를 샀다. 복귀 뒤엔 주드 벨링엄과 '인사 패싱'의 중심에 섰다.

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스포츠바이블은 '레알 마드리드는 완전히 혼란에 빠졌다. 조제 모리뉴 감독이 복귀할 수 있다. 음바페는 떠나고 싶어하는 것으로 알려졌다. 하지만 그를 영입할 수 있는 팀은 몇 군데 없다. 바이에른 뮌헨(독일)이 그 중 하나가 될 수 있지만 해리 케인이 있기 때문에 가능성은 낮다. PSG 복귀도 쉽지 않을 것이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 최고의 행선지다. 현재 음바페 영입 선두 주자로 떠오른 팀은 첼시다. 특히 레알 마드리드에서 공개적으로 그를 지지한 알론소 감독이 영입을 원한다는 보도가 나왔다'고 전했다.

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레알 마드리드는 올 시즌을 앞두고 알론소 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 기대했던 성적을 기록하지 못했다. 시즌 중 결별하고 알바로 아르벨로아 감독을 선임했다. 알론소 감독은 최근 첼시의 지휘봉을 잡고 새 시즌을 준비하는 것으로 알려졌다.

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스포츠바이블은 '음바페는 알론소 감독 시절 28경기에서 30골을 넣었다. 아르벨로아 감독 부임 뒤엔 18경기에서 12골을 넣었다. 음바페는 알론소 감독이 레알 마드리드를 떠난 것에 대해 불만을 표출한 바 있다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com