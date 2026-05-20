아스널 미쳤다! 22년 긴 기다림 끝, EPL 우승→벌써 타이틀 방어 착수…입 떡 벌어지는 다음 시즌 베스트 11

사진캡처=아스널

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[스포츠조선 김성원 기자]무려 22년 만의 기다림 끝에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상에 등극한 아스널이 벌써 타이틀을 방어하기 위해 움직이고 있다.

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아스널은 2위 맨시티가 20일(이하 한국시간) 본머스와 1대1로 비기면서 우승이 확정됐다. 1위 아스널(승점 82)과 맨시티(승점 78)의 승점 차가 4점으로 벌어지면서 25일 열릴 리그 최종전 결과와 상관없이 우승 레이스가 끝났다.

아스널은 전설인 아르센 벵거 감독이 2003~2004시즌 달성한 '무패 우승' 이후 긴 세월을 기다렸다. 최근에는 3시즌 연속 준우승에 머물렀다. 2022~2023시즌과 2023~2024시즌엔 앞서 달리다가 맨시티에 따라 잡혔다. 지난 시즌에는 리버풀에 우승 트로피를 내줬다.

그 한을 풀었따. 현역 시절 아스널에서 활약한 미켈 아르테타 감독은 2019년 12월 사령탑에 올라 약 6년 만에 프리미어리그 선수 출신으로 처음 EPL 우승 사령탑이 되는 새 역사를 썼다. 충분한 시간을 주고 기다린 끝에 열매를 맺었다.

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이제 시작이다. 영국의 '더선'은 이날 '아스널은 프리미어리그 챔피언이지만, 다음 시즌에도 다시 한번 우승을 차지하고 싶어할 거다'며 2026~2027시즌의 예상 베스트11을 공개해 눈길을 끌었다.

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4-2-3-1 포메이션에서 원톱에는 아틀레티코 마드리드의 공격수 훌리안 알바레즈를 세웠다. 알바레즈의 아스널 이적설은 이미 제기됐다. EPL 경험도 있다. 알바레즈는 맨시티에서 뛰다 엘링 홀란의 그늘에 가려 2024년 8월 아틀레티코 마드리드로 둥지를 옮겼다.

2선에도 뉴페이스가 있다. 아스널은 이강인 동료인 파리생제르맹(PSG)의 브래들리 바르콜라 영입도 저울질하고 있다. 바르콜라는 아스널 공격의 왼쪽 측면을 강화할 수 있다. 바르콜라 옆에는 아스널의 캡틴 마르틴 외데고르, 오른쪽에는 부카요 사카가 포진했다.

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수비형 미드필더에는 데클란 라이스와 함께 웨스트햄의 마테우스 페르난데스가 위치했다. 페르난데스는 웨스트햄이 강등될 경우 이적시장에 나올 가능성이 높다. 맨유와 함께 아스널이 눅독을 들이고 있다.

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포백에는 뉴캐슬 유나이티드의 티노 리브라멘토, 기존의 가브리엘 마갈량이스, 윌리엄 살리바, 율리엔 팀버가 늘어섰다. 골문은 다비드 라야가 계속해서 지키는 그림이다.

아스널은 EPL 우승이 끝이 아니다. 유럽 정상도 노리고 있다. 아스널은 31일 '디펜딩챔피언' PSG와의 유럽챔피언스리그 결승전에서 '더블'에 도전한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com